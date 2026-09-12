ダニー・バイスは、フォルトゥナ・シッタルトがアヤックスに1-5で敗れたことにかなりうんざりしているようで、その思いをESPNのインタビューであらわにした。とりわけ、自チームがどのように失点したかという点に激しいいら立ちを募らせている。

フォルトゥナはしばらくの間、アヤックス相手にまずまず渡り合い、後半には1-1に追いついたものの、最終的には大敗を喫した。バイスによれば、その主な責任は自軍のDF陣にあるという。

「後半はうまく助かった。相手には0-2になる決定機があったからね。本当にひどい守備だった」とバイスは語る。「それでも1-1にする。そこが望んでいることだし、そこからさらに上を期待する。でもその後が、もちろんあまりにも間抜けだった。5失点のうち3点はCKから決められたと記憶している。そうなってしまえば、アヤックス相手に結果を手にするなんて絶対に無理だ」

「1回なら起こり得ることだ。でも、それが何度も起きるなら、それは何かを物語っている」とバイス。選手たちが90分間集中を保てていないと見ている。「それもまたクオリティーであり、過小評価されているクオリティーなんだ。今フォルトゥナのようなクラブでプレーしている多くの選手が、PSVやアヤックス、フェイエノールトにたどり着けない理由でもある。いくつかの要素が欠けているからで、その1つがまさにこれだ」

バイスの結論は非常に手厳しいものだったが、批判の矛先はDF陣だけに向けられているわけではない。FWレクインシオ・ゼーファイクも期待に応えられず、そのためすでにハーフタイムで交代させられた。「彼はあまり良くなかったと思う。すでにイエローカードももらっていたし、頭の中もしっかり試合に入れていないように見えた」とバイスは説明した。

「私が言っているのは、チームメートが何か言った時の反応のことだ。あのイエローカードの場面では、もっと大きなことが起きてもおかしくなかった。彼はああいう場面にあまりにも頻繁に入り込んでしまう」

「それは彼が学ばなければならないことだ。その面ではもっと良くならなければいけない。もちろん、彼はまだ21歳の青年だと言うこともできる。素晴らしく良いプレーもするが、間違いなくもっと改善しなければならないことも信じられないほど多い」とフォルトゥナの指揮官は述べた。