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代表戦による中断明け、フォルトゥナ・シッタルトが好スタートを切った。退任予定のダニー・バイス監督率いるチームはデーフェンテルでゴー・アヘッド・イーグルスに1-0で勝利。ゴー・アヘッドは今季初のホーム黒星を喫した。後半開始直後にアントニー・デスコットがこの試合唯一のゴールを挙げた。勝ち点3を得たフォルトゥナは7位を固め、勝ち点で6下回るゴー・アヘッドは9位につけている。

低調な立ち上がりを経て、前半半ばにようやく最初の決定機が訪れた。ペナルティーエリア付近でパスを受けたメレ・メウレンステーンが鋭いシュートを放ったが、ルーク・コープマンスが反応し、ゴール隅に向かったボールをはじき出した。

この場面で勢いづいたゴー・アヘッドは、チーム得点王のセーレン・テングステットが今季エールディヴィジ10点目に迫った。26歳のデンマーク人選手は振り向きざまに強烈なシュートを放つも、わずかに枠を外し、その直後のシュートはコープマンスの正面に飛んだ。

主導権を握ったのは明らかにゴー・アヘッドで、その後も試合終了までほぼ手放さなかった。ただ、前半終了間際にはフォルトゥナもスフェン・シモンスとアントニー・デスコットを通じていくつかのチャンスをつくった。

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後半開始直後、そのフォルトゥナが先制する。モハメド・イハッタレンが途中出場のクリストファー・ペテルソンへ見事な縦パスを送り、得点の起点となった。スウェーデン人選手の低いクロスをデスコットが難なく押し込み、0-1とした。

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ゴー・アヘッドはヴィクトル・エドヴァルセンのパスからメウレンステーンがシュートを決め、すぐに追いついたかに見えた。しかし、リプレーではエドヴァルセンがボールを受けた時点でオフサイドポジションにいたことが確認された。

残り約20分には、ゴー・アヘッドに再び得点すべき場面が訪れた。わずか数秒の間に何度も決定機を迎えたが、ゴール前の混戦からのシュートや、マティス・スライ、ステファン・インギ・シグルダルソン、ヨリス・クラマーの試みはいずれも実らず、ファンを信じられない思いにさせた。

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ゴー・アヘッドはなおもゴールに迫った。ティボ・バーテンに代わって出場したトマス・ガルベスも鋭いシュートをゴールへ放ったが、コープマンスが再び見事な反応で防いだ。

前線で相手をかき乱す役割を担ったセンターバックのゲリット・ナウバーも、流れを変えることはできなかった。フォルトゥナは来週、同じく好調のSCヘーレンフェーンをホームに迎える。ゴー・アヘッドはPSVの本拠地に乗り込む。