フォルトゥナ・シッタルトがクラブ・ブルッヘから今夏3人目の新戦力を獲得：「温かみと親しみを感じる」

フォルトゥナ・シッタルトは公式チャンネルで、シーベ・ワイリンを獲得したと発表した。ワイリンはクラブ・ブルージュから移籍し、エールディヴィジの同クラブと2年契約を結んだ。

ワイリンは23歳のベルギー人右利きで、右サイドバックが主戦場。ユース時代はKSVルーセラーレ、クラブ・ブルッヘ、KVオーステンデで育った。

2019年にクラブ・ブルッヘからKVオステンドへ移籍し、5年間プレーしてトップリーグデビュー。通算47試合に出場した。

2022年にクラブ・ブルージュへ復帰し、リザーブチームで49試合に出場したが、トップチームでの出場なく海外移籍を決断した。

テクニカルディレクターのヨリス・マティセンは「シーベは我々が求めていた条件に完璧に合う才能あるDFだ」と語った。

「彼の能力を高く評価しており、フォルトゥナでの成長を楽しみにしている」と語った。 ワイリンは「最初の印象は非常によかった。初めて西フランドル州の外でプレーするが、フォルトゥナは温かく安心できると感じた」と述べた。

「西フランドルを離れるのは初めてなので、フォルトゥナが示した姿勢はとても重要でした。初対面の時から温かみを感じました。」

「新しい章が始まるのが楽しみで、明日のチームメイトとの初顔合わせが待ち遠しいです」とワイリンは語った。

ワイリンは、スヴェン・シモンズ（FCアイントホーフェン）とレクインシオ・ゼーフイク（AZ、レンタル）に続く今夏3人目の新戦力となる。なお、同クラブは水曜日、コンゴ代表MFサミュエル・バスティアンの退団を発表している。

クラブは「契約解除は双方にとって次のステップだ」と発表した。