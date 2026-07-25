主審のマチルド・ドゥモンセイが土曜日、FCメスとフォルトゥナ・シッタートの親善試合中にかなり奇妙な形で負傷した。フランス人レフェリーは前半終了間際、乱闘騒ぎの中で強く打たれ、ハーフタイム後はピッチに戻らなかった。なお、フォルトゥナは1-3で敗れた。

フォルトゥナはフランスで、プレシーズン4試合目の親善試合を戦った。リンブルフ勢はメスに敗れ、アウェー側の唯一の得点はユスティン・ヒュブナーが決めた。

Le Républicain Lorrainによると、この一戦は「時にヒートアップした」内容で、とても親善試合とは言えないものだった。前半終了の笛が鳴る直前、ついに感情が大きく高ぶった。

フォルトゥナのFWレクインシオ・ゼーファイクはシャツを引っ張られ、怒りをあらわにした。その後、彼は複数のメスの選手と言い争いになり、小競り合いが発生した。

ドゥモンセイは選手たちを引き離そうとしたが、その騒ぎの中で一撃を受けた。主審は激しく倒れ込み、試合を続けることができなかった。

フランスのメディアによると、ドゥモンセイはこの場面で脳振とうを負ったという。後半は副審の1人が彼女に代わってピッチに立った。

アマチュア審判員が偶然観客としてその場におり、協議の末に副審として途中から入ることができた。

フォルトゥナは今週金曜日、ホームでAPOELニコシアと対戦し、プレシーズンを締めくくる。2週間後には、王者PSVとの厳しいアウェーゲームで新たなフレンドンロテライ・エールディビジのシーズンをスタートさせる。







