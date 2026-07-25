フォルトゥナの練習試合が完全に荒れる。選手の一撃で主審が負傷

主審のマチルド・ドモンケーが土曜日、FCメス対フォルトゥナ・シッタートの練習試合でかなり異例の形で負傷した。フランス人主審はハーフタイム直前の小競り合いで激しく打撃を受け、後半はピッチに戻らなかった。なお、フォルトゥナは3-1で敗れた。





フォルトゥナはフランスで、プレシーズン4試合目の練習試合を戦った。リンブルフ州のクラブはメスに敗れ、アウェー側の唯一の得点はユスティン・ヒュブナーが決めた。

ル・レピュブリカン・ロランによると、この一戦は「時にヒートアップした」展開となり、親善試合とはとても言えない内容だった。前半終了の笛が鳴る直前、ついに感情が大きく高ぶった。

フォルトゥナのFWレクインシオ・ゼーファイクはシャツを引っ張られ、怒りをあらわにした。続いて複数のメスの選手とやり合いになり、その後もみ合いが発生した。

ドモンケーは選手たちを引き離そうとしたが、その小競り合いの中で打撃を受けた。主審は激しく倒れ込み、試合を続行できなかった。

フランスのメディアによると、ドモンケーはこの出来事で脳振とうを負ったという。後半は副審の1人が彼女に代わってピッチ上でその役割を担った。

アマチュア審判員が偶然観客としてその場に居合わせており、協議の末に副審として入ることができた。

フォルトゥナは来週金曜日、ホームでのAPOELニコシア戦でプレシーズンを締めくくる。その2週間後、チームは王者PSVとの厳しいアウェーゲームで、新たなフリーンデンロテライ・エールディヴィジのシーズンをスタートさせる。







