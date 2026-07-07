フォラリン・バログンは、W杯で米国に敗れた後、ベルギー代表のルディ・ガルシア監督が自分に何と言ったかを明かした。

ワールドカップで米国が敗退した後、フォラリン・バログンは自身を巡る騒動についてコメントした。このストライカーは、まだ状況を完全に受け止められていないと語った。

経緯は既報の通り。バログンはボスニア・ヘルツェゴビナ戦で退場し、ベルギー戦の出場停止が宣告された。しかしFIFAは不可解な判断で処分を「保留」とし、トランプ大統領がインファンティーノ会長に介入を要請したと報じられた。結果としてバログンは昨夜出場した。

しかし、米国はベルギーに1－4で敗れ、バログンは目立った活躍を見せなかった。 「レッドカードを受けたときは判定を受け入れた。出場できることになったときも決定を受け入れた。これ以上言うことはない。今日はベルギーの方が優れたチームだった」とバログンは試合後に『ニューヨーク・ポスト』に語った。

また、この決定が試合内容には影響しなかったと述べつつ、追加の出場機会を得たことには喜びを示した。試合後、バログンはベルギー代表のルディ・ガルシア監督と話し、ガルシア監督は試合前にこの決定を「エイプリルフールの冗談」と表現していた。

しかし、バログンによると会話は敵対的なものではなく、「この状況が、私が好プレーを見せた大会に影を落とさないことを願っていると言いました。ガルシア監督は、私が前向きであり続けるよう励ましてくれたのです。この大会で成し遂げたことを誇りに思うように、と」

「正直、私もベルギーを祝福しました。勝者と敗者がいるのが試合です。レッドカードを受けた時と同じように、適切な対応が必要です」とバログンは語った。

バログンは、騒動と敗退を乗り越えるために少し時間が必要だと語った。「この失望を言葉で表現するのは難しい。個人としても課題がある。まずは考えを整理し、適切なタイミングで話したい。」