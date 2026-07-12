フォラリン・バログンの出場停止解除を巡る奇妙な詳細が突如明らかになった。

フォラリン・バログンの出場停止取消しを巡るFIFAの決定に新たな疑惑。懲戒委員会の委員1人が独断で決定し、他の17人は関与していなかったという。

他の17人は完全に蚊帳の外だった。記事は「FIFA懲戒委員会のモハメド・アル・カマリ委員長が、他の委員を一切巻き込まずにバログンの出場停止を取り消した」と伝えている。

バログンは決勝トーナメント1回戦のボスニア・ヘルツェゴビナ戦（2-0）でラフなタックルにより一発退場となり、1試合の出場停止が科せられた。しかしFIFAはその処分を取り消した。

この決定はサッカー界から激しい批判を招いた。UEFAはこれを「前代未聞で理解不能かつ不公正」と表現した。FIFAには透明性がないとも批判されている。公式文書や根拠が一切公表されていないため、憶測が膨らんでいる。

さらに、ドナルド・トランプ大統領がジャンニ・インファンティーノFIFA会長と接触した後、「処分撤回に関与した」と主張したことも波紋を呼んだ。インファンティーノ会長は接触を認めたが、決定は「独立機関」によるものだと強調した。それでも、最終判断が一人で行われた事実は疑問をさらに深めている。

アル・カマリ氏は現時点でコメントを控えている。一方、この騒動でインファンティーノ会長の立場は大幅に弱まったとされ、複数のサッカー協会が支持の見直しを検討。国際サッカー界では同会長が孤立しつつあるとの声も上がっている。

さらに、定款改正による自身の再選可否も当面棚上げとなった。