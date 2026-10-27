共有 GOALをGoogleでフォロー

ユヴェントスは、1月の移籍市場に向けて、アメリカ代表FWフォラリン・バログンを攻撃陣の最優先補強候補に定めた。モナコで構想から外れているバログンは、移籍期限最終日に浮上したエヴァートンへの移籍がメディカルチェック後に破談となり、新天地での再出発を切望している。

広告

ユヴェントス、1月の補強候補にアメリカ代表のバログンを指名

ユヴェントスは、来たる1月の移籍市場に向けて、バログンを攻撃陣の最優先補強候補に据えたと報じられている。『トゥットスポルト』によると、イタリアのクラブはシーズン後半を前に前線の強化を望んでいる。トゥットスポルト。

バログンはモナコで非常にもどかしい時期を過ごしており、近いうちにクラブを去る見通しだ。25歳の今季ここまでの出場時間はわずか71分で、退団が迫っている。関係者全員にとって、シーズン途中での移籍が最も理にかなった解決策とみられる。獲得争いではユヴェントスが先行しており、移籍が実現すれば、フランスでの苦しい時期に終止符が打たれることになる。

エヴァートン移籍はメディカルチェック後に破談

冬にトリノへ移籍することになれば、アメリカ人FWにとって波乱の夏の移籍期限最終日を経ての動きとなる。夏の移籍市場が閉まる前、モナコはバログンの完全移籍について、エヴァートンと4000万ポンド（4800万ユーロ）で合意していた。

しかし、バログンは土壇場でエヴァートンへの移籍を拒否した。このストライカーはプレミアリーグのクラブでメディカルチェックを受けた後、移籍を取りやめ、モナコに残ることを選んだ。

広告 広告

4000万ポンドという高額な評価額にもかかわらず、ユヴェントスには今後の交渉で大きな強みがある。同クラブはバログンの代理人ジョルジュ・メンデスと非常に良好な関係を維持しており、メンデスは担当選手をユヴェントスに売り込みたがっていると報じられている。

Related Topics

ユヴェントス、前線のさらなる強化を模索

バログンの獲得を目指す動きは、ユヴェントスが安定して得点を奪える戦力を求めていることを示している。直近の夏の移籍市場で多額の投資を行ったにもかかわらず、同クラブは前線のさらなる強化に積極的だ。

クラブはすでにランダル・コロ・ムアニとニック・ヴォルテマーデを前線に迎え、攻撃の負担を分担させている。しかし、首脳陣は国内大会と欧州大会の双方で目標を追い続けるには、さらに質の高い選手層が必要だと考えているようだ。

広告

シーズン途中にバログンの獲得をまとめるには、ユヴェントスの財政面での対応力が試されるだろう。夏にモナコがエヴァートンから得るはずだった4000万ポンドの移籍金を、ユヴェントスが実際に用意できるかはまったく分かっていない。

契約状況と代替のストライカー候補

バログンとモナコの契約は2028年夏まで残っており、モナコには移籍金を減額して急いで売却する必要はない。冬の移籍を成立させるには、交渉が迅速かつ円滑に進む必要がある。

広告

ユヴェントスはアメリカ代表FWの獲得で合意できなかった場合に備え、すでに代替候補のリストを作成している。フロジノーネのFWアントニオ・ライモンドとアトレティコ・マドリーのストライカー、アレクサンデル・セルロートを候補として注視している。

ただ現時点では、バログンが1月の補強候補リストの最上位にいる。この才能あるストライカーは、停滞するキャリアをピッチ上で再び軌道に乗せるためにも、早期の決着を望んでいるだろう。