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ガエターノ・アウテーリはフォッジャの監督を続ける。クラブは月曜日に行われた長時間の協議を経て、同監督への信任を確認した。協議では、双方がチームの状況と今後の方針を検討した。

協議では、関係を継続することで双方の意向が一致。チームづくりの継続性を重視し、アウテーリ監督の続投が決まった。

ただし、今度はピッチ上で具体的な結果を示す必要がある。フォッジャは流れを変え、次のリーグ戦から再び結果を出すことが求められる。次戦は11月22日（日）12時30分に行われるスカファテーゼ戦だ。

順位表を見れば、巻き返しは急務だ。フォッジャは現在、勝ち点15で17位。危険な順位から抜け出し、順位を上げるためにも、再び勝ち点を積み重ねなければならない。

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