フォッジャのGMフランカヴィッラは「7月25日にセリエCへの復帰が認められる」と表明。カシッロは「アウテリが新監督に就任」と発表した。

フォッジャが記者会見を行い、新シーズンを正式にスタートさせた。ザッケリア・スタジアムのフェッセ・ホールでジェンナーロ・カシッロ会長がクラブの将来計画を説明し、技術部門ディレクターにパヴォーネ、スポーツディレクターにカゼッラ、監督にアウテリという3人の新メンバーを発表した。会長は新プロジェクトについて次のように語った。 「今日から新しいプロジェクトが始まります。二度目のチャンスだと捉えています。ここ数年、クラブはアイデンティティを失っていました。ユースシステムも機能していませんでした。そこで、サン・チロのグラウンドを使うユース部門を再構築し、数週間前の募集に集まった400人の子どもたちからスタートします。 ユース部門はフォッジャに戻る。昨季協力したフォンダツィオーネ・カピタナータ・デル・スポルトには感謝している。今日はジャンルーカ・トルマ氏にも協力依頼し、紹介する。予算の大半をユースに投資する」。





スタジアムについては「昨日、ガラッソ氏とディ・モルフェッタ氏と会談し、市長にも協力依頼しました。ザッケリアは街の象徴です。家族が快適に観戦できるよう改善が必要です」と語った。





会長はスポーツセンターについてこう続けた。「クロチ・ノルドを使用できるが、専用天然芝施設が理想だ。選手を1人減らしても施設が欲しい。ロンゴ氏ら3人と面談し、アウテリ氏を選んだ」。





アウテリには「ザッケリアに1万人の観客を取り戻し、美しいサッカーを見せてほしい」と伝えた。 彼はフォッジャに来ることを楽しみにしており、その熱意と経験に私たちは感銘を受けた」









来季の目標についてカシッロは「良いシーズンを送り、落ち着いたリーグ戦を戦いたい。フォッジャには美しいサッカーが戻り、サポーターもスタジアムに戻ってくると確信している」と語った。





ロッソネーラ（フォッジャ）の指揮を執ってからの数か月と地元企業との関係については、「10連敗後にすぐ立て直せなかった悔しさがある。スポンサーには義務を感じてほしくないが、地域社会には大きな期待をしている」と語った。





I

ロッソネーロのゼネラルマネージャー、ジョヴァンニ・フランカヴィッラ氏は、セリエCへの再加盟について次のように語った。「現在、セリエDへの登録手続きを進めており、その後、来シーズンのセリエCへの再加盟に必要な書類を提出する予定です。本日、セリエD登録用のポータルサイトが開設され、必要な書類は7月10日までに提出する必要があります。 20日までに再昇格申請書類を提出し、25日の連盟評議会で承認されれば、その日から選手契約が可能になります」





将来については「降格はしたが、ゼロから再出発できるのは幸運だ。まるで2か月で優勝したようなもの。パヴォーネとカゼッラはすでに代理人やクラブと接触し、口頭で合意を進めている。7月25日以降は多くの選手が市場に出るだろう。準備は整っている」と語った。





最後にファンへ呼びかけた。「6月30日までの出来事はすべてリセットしてほしい。ゼロから再出発する。数か月で優勝した実績を糧に、再び歩み始める。合宿は8月中旬まで2段階で行う予定だ」。