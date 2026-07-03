フォジニアが物議を醸す：ポルトガル人は私の意見に賛同しないだろう

「フォジーニャ」の愛称で知られるカーボベルデ代表GKホセマル・ディアスが、W杯ベスト32でアルゼンチン代表と対戦する前に、自身の名前に関する歴史的皮肉を語った。

ベテランGKはESPNの取材に、父が1986年W杯優勝国アルゼンチンのFWホルヘ・バルダーノにちなんで同じ名前を付けるつもりだったと明かした。しかし行政上の都合で、ブラジル代表の元スター選手にちなみ「ジョゼマール」に変更されたという。

フォジニアは「私は1986年のワールドカップ開催中に生まれた。父は当時レアル・マドリードやアルゼンチン代表で活躍していたバルダーノという名前で登録したかった」と語った。

しかし父は兵役中で、行政が承認せず、代わりにブラジルサッカーへの憧れから「ジョゼマール」と名付けたという。

アルゼンチン戦を前に、フォジニアはピッチ上のライバルであるリオネル・メッシについて「比較の域を超えた選手」と語った。

GKは「フィールドプレーヤーでロールモデルを選ぶならメッシだ。彼は別次元の唯一無二の存在」と語った。

メッシとポルトガルのクリスティアーノ・ロナウドを比較する質問には、冗談交じりにこう答えた。 「ポルトガル人が怒るかもしれないが、ロナウドはサッカーの『マシン』で規律と努力の象徴だ。それでもメッシは唯一無二の存在だ」

また、自身のキャリアに影響を与えた選手として、フリーキックではパラグアイのチラベルトとブラジルのセニを挙げ、 ジャンルイジ・ブッフォンのポジショニング、エドウィン・ファン・デル・サールの両足テクニックにも感銘を受けた。