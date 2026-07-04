フォウジーニャ：今や誰もがカーボベルデが地図のどこにあるか知っている！

カーボベルデ代表GKフォウジーニャは、2026年W杯でのチームパフォーマンスに誇りと満足感を示し、 32強戦で世界王者のアルゼンチンに敗れたものの、「青いサメ」は強敵として戦えたと胸を張った。

マイアミのハードロック・スタジアムで延長戦の末2－3で敗れた直後、40歳のGKはミックスゾーンでこう語った。 「誇りを持って負けた。今は休んで将来を考えるが、チームとして成し遂げた成果をとても誇りに思う」

この試合では延長戦まで8セーブを記録し、アルゼンチン相手に長らく同点を維持した。フォジニアは「今日はアルゼンチンにとって手強い相手だった。どの試合でも情熱を注いだ」と語った。

この熱意が実を結び、これまでW杯で結果を残せなかった「青いサメ」は、スペイン（0-0）、ウルグアイ（2-2）、サウジアラビア（0-0）と3試合連続引き分けでグループステージを無敗で終えた。

ベテランGKは続けた。「結果は残念だったが、歩んできた道のりに誇りを感じている。ワールドカップは私たちにとって大きな意味を持つ。長い間目指してきた目標であり、出場することで夢を叶えた。それは私一人や代表だけでなく、この群島に住む全員の夢だった」。

最後にこう結んだ。「もはやカーボベルデが何者なのかと問う必要はない。誰もが地図上の私たちの位置を知っている。私たちは、世界トップクラスのチームと互角に戦えることを証明したのだ」。