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ボルシア・ドルトムントがドイツで新たに首位に立った。ヨーイ・フェールマンを擁するドルトムントは、敵地でボルシア・メンヒェングラートバッハに1-0で勝利し、バイエルン・ミュンヘンを抜いた。

金曜夜、バイエルン・ミュンヘンはホームでFCケルンと1-1で引き分けるにとどまり、醜態をさらした。

バイエルンが勝ち点を落としたため、ドルトムントは勝てばバイエルンを抜ける状況だった。結果的にそれを成し遂げたものの、楽な試合ではなかった。

フェールマンが先発しなかったドルトムントは、最下位のメンヒェングラートバッハにかなり苦しめられた。相手は主将ケヴィン・ディクスが先発。板倉滉は出場停止で欠場した。

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前半は意外にも、最下位のメンヒェングラートバッハが優勢だった。ロビン・ハックのヘディングはわずかに枠の上へ外れ、アメリカ人選手ジョー・スカリーの20メートルからのシュートもわずかに枠を外れた。

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後半はドルトムントが盛り返し、特に60分にフェールマンが途中出場してからは、アウェーチームのチャンスが増えていった。

80分、フェリックス・ヌメチャがドルトムントに先制点をもたらした。マルセル・ザビッツァーがゴールに背を向けた状態から、狭いスペースにいたヌメチャへボールをつなぐ。ペナルティーエリアのすぐ左にいたヌメチャは、迷わず左足を振り抜いた。

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止められそうなシュートだったが、ボールはGKダニエル・バッツの腕の上を思いがけず跳ねて抜けた。これが決勝点となり、ドルトムントが勝利を手にした。