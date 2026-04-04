フェールマンは、クーマンの厳しい拒絶に対し、ある印象的な一言で応じた

PSVがFCユトレヒトに4-3で劇的な勝利を収めた後、ジョーイ・フェールマンは、ジェルディ・スハウトンの負傷と、ロナルド・クーマン代表監督の厳しい発言の両方について言及した。このミッドフィールダーは、後者の話題については驚くほど簡潔かつ力強く、たった一言で締めくくった。

試合後、NOSの取材に応じたこのミッドフィルダーは、一見重傷と思われる膝の怪我でピッチを退かざるを得なかったスハウトンの状況について率直に語った。ヴィールマンは明らかに動揺しており、その瞬間がすべてを覆い尽くしていたと強調した。 「その瞬間は、大したことないことを願うものだ。彼に尋ねると、彼はすぐに『調子が悪い』と答えた。それは最悪だ。本当にすべてを覆い隠してしまう。」

重要な勝利を収めたにもかかわらず、ロッカールームの雰囲気も沈んでいた。フェールマンは、チーム内の結束力が強いため、この出来事がより一層重くのしかかっていると強調した。「僕たちは単なる友人同士にもなったんだ。言葉にできないけど、本当にひどいことだ。」

このミッドフィールダーは、試合終了後、シュートンがどれほど辛い思いをしているかを間近で見ていた。「彼はロッカールームで泣いていた。そんな時、彼に寄り添うことしかできない。本当に辛いよ。」フェールマンは、何があってもシュートンに今後の優勝祝賀会に参加してほしいと考えている。「必要なら、彼を台車に乗せてでも連れて行く。どんな形でも、彼には参加してもらう。」」

この怪我の深刻さは、迫るワールドカップへの懸念も招いている。フェールマンは、このような状況下でそのことを考えるのは難しいと認めた。「これは単なる人間的な悲劇だ。分からない、本当に分からない。」

様々な感情が交錯する中、オランダ代表の話にも話題が及び、そこで最近ヴェールマンが話題になっていた。クーマン監督は記者会見で、PSV所属のこの選手は当面、自身の計画には含まれていないことを明らかにした。 代表監督は、左サイドの「6番」ポジションにおいて、フェールマンは第一候補どころか第二候補にも入っていないと述べ、全選手が万全な状態であれば、ワールドカップでの出場機会はないと明言した。

その言葉を聞いた時、フェールマンは何を思ったのかという質問に対し、驚くほど短い答えが返ってきた。「何も。」さらに問い詰められても、彼はその立場を崩さなかった。「全く何も考えなかった。」それなら頭の中は空っぽだったはずだという指摘に対し、彼は肯定した。

続いて、なぜそれについて何も話したくないのかと尋ねられると、フェールマンは「話す気はない」と答えた。