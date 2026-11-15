「フェールマンこそボルシア・ドルトムントの真のリーダーだ」

共有 GOALをGoogleでフォロー

広告

金曜日のオランダ対ギリシャ戦（7-0）で見せたジョーイ・フェールマンのプレーが、ドイツで話題を呼んでいる。BILDの論評記事は、このMFをボルシア・ドルトムントの新たなリーダーと呼んだ。

「彼はボルシア・ドルトムントで最大の驚きかもしれない。夏の終盤に獲得されたオランダ人選手は、短期間でドルトムントの中盤を事実上率いる存在になった」。ドイツ紙はオランダ代表MFを高く評価している。

BILDは、フェールマンが早くもドルトムントのニコ・コヴァチ監督にとって重要な存在となった理由を分析した。「フェールマンは優れたパサーであるだけでなく、献身的に働く選手でもある」

「バイエルン・ミュンヘンとの2-2の引き分けでは、このMFは13キロ以上を走った。彼より長い距離を走ったのは、バイエルンのスター選手であるヨシュア・キミッヒとアレクサンダル・パブロヴィッチだけだ」。フェールマンはブンデスリーガでも強い印象を残している。「だが、フェールマンの最大の強みはボールコントロールだ」

広告 広告

フェールマンはブンデスリーガでの最初の8試合で346本のパスを出した。「そのうち309本が味方につながった。パス成功率は89.3％という印象的な数字だ。パス精度の面で、彼はドルトムントの中盤でも屈指の選手だ」

Related Topics

次の試合 GER UEFAネーションズリーグ リーグA 14:45 NED 視聴する

同紙は、このオランダ人選手がジョーブ・ベリンガムのプレーも引き出していると評価する。「フェールマンが背後で試合を組み立てるため、イングランド人選手はより前方で攻撃面の持ち味を生かせる。フェールマンはビルドアップに秩序をもたらし、常にパスを受けられる位置を取り、チームメートに必要な安心感を与えている」

「フェールマンが後方からドルトムントのプレーを指揮する一方、ベリンガムは相手ゴールに向かうプレーでより多くの自由を得ている」。元PSVのフェールマンは、ドルトムントの攻撃において非常に重要な存在となっている。

広告

ドイツ紙によると、フェールマンにはドルトムントが支払った2200万ユーロの価値が十分にある。「ほかでもない彼がこれほど早くチームをけん引する存在になるとは、ほとんど誰も予想していなかった」

「今や彼はコヴァチのシステムで最も重要な選手の一人となった。フェールマンは試合を指揮し、責任を引き受け、守備面でも模範を示している」とBILDは評した。