バルセロナの中盤の選手フェルミン・ロペスは、チームの新加入選手の一人が見せたプレーぶりへの称賛を明かし、イングランド人ウインガーのアンソニー・ゴードンこそが夏の移籍市場で最も自分を驚かせた補強だったと強調した。

フェルミンは競技面において最良の時期の一つを過ごしている。右足中足骨の骨折により、アメリカ、メキシコ、カナダで開催された2026年ワールドカップを欠場するというショックを乗り越えることに成功し、力強く復帰してバルセロナとスペイン代表で目を引く水準のプレーを披露している。

バルセロナの選手はシーズンの力強いスタートを切り、リーガ・エスパニョーラの序盤の節で4ゴール2アシストを記録した。これがルイス・デ・ラ・フエンテに、国際試合ウィーク中のスペイン代表招集を決断させることとなった。

ラス・ロサスのスペイン代表キャンプから「ムンド・デポルティボ」紙とのインタビューに応じたフェルミンは、バルセロナと代表での自身の状態について語り、その後、チーム内で最も驚かされた新加入選手について尋ねられた。

フェルミンはまずロドリについてこう述べた。「彼のことはもう知っていたので、驚きはなかった」。その後、ゴードンを挙げてこう明かした。「チャンピオンズリーグでニューカッスルと何度も対戦したが、あまり見る機会はなかった。試合もそれほど多く見ていなかったので、正直、とても驚いた」。

バルセロナの選手はイングランド人ウインガーの能力を称賛し、チームにとって重要な戦力になると考え、こう語った。「彼は僕たちを大いに助けてくれる選手だ」。これは、昨シーズンには同じようには備わっていなかった要素をチームにもたらし得ることを指したものだ。

フェルミンによれば、ゴードンは素早くバルセロナに順応することに成功し、チームメートとの良い連係も見せており、それが加入以来のチームでの姿に表れているという。一方でフェルミン自身も、負傷からの復帰後、力強いプレーを見せ続けている。