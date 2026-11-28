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バルセロナのダニ・オルモは、1カ月にわたって戦列を離れる原因となった負傷から回復し、デポルティボ・ラ・コルーニャ戦とアトレティコ・マドリー戦で先発出場する道が開けた。

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『スポルト』紙によると、フェルミン・ロペスの2試合出場停止により、オルモが司令塔のポジションを担う最有力候補に浮上したという。

フェルミン・ロペスがここ数週間で見せていた際立ったパフォーマンスを考えれば、その離脱はハンス・フリック監督にとって痛手だ。しかし、フィジカル面の問題から回復したばかりのオルモにとっては、絶好のタイミングでもある。

負傷から新たなチャンスへ

状況はわずか1カ月で大きく変わった。オルモは10月20日のパリ・サンジェルマン戦で負傷した。今季最高とも言える好調な時期を過ごしていた最中のことだった。

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バルセロナでの公式戦100試合目となったこの一戦で、オルモは左内転筋の問題により開始30分を待たずにピッチを退き、パルク・デ・プランスで代わりにフェルミンが投入された。

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それまでオルモは、今季バルセロナが戦った公式戦12試合すべてに出場し、1ゴール4アシストを記録していた。

この負傷によって、2026年にカタルーニャのクラブで44試合連続出場を続けていたオルモの連続出場記録は途切れ、フェルミン・ロペスが司令塔のポジションに定着する道が開かれた。

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フェルミン・ロペスはこのチャンスを逃さなかった。17試合で9ゴール7アシストを記録し、フリック体制のバルセロナで最も大きな影響力を持つ選手の一人となった。

メトロポリターノでのアトレティコ・マドリー戦での2ゴール、そしてビジャレアル戦での反撃のゴールは、彼の好調ぶりを示す最近の例だ。

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ダニ・オルモの出番が到来

しかし、ビジャレアル戦で状況は再び一変した。オルモは68分、その数分前に同点ゴールを決めていたフェルミン・ロペスとの交代でピッチに戻った。

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復帰したオルモは、随所に高い技術を披露し、強烈なシュートでGKジュラチにセーブを強いるなど、好印象を残した。

だが、誰も予想していなかったのは、ベンチに座っていたフェルミン・ロペスがそのわずか6分後、第4審判への抗議によって退場処分を受けたことだ。この一件により、彼はリーグ戦2試合を欠場することになった。

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この出場停止は、オルモが先発の座を争うために必要な試合勘を取り戻し始めたタイミングとも重なっている。

ビジャレアル戦で短い時間プレーした後、フリック監督は先週水曜日、バクーで行われたサバー戦でもオルモに新たな出場機会を与えた。オルモは後半をフルに戦い、試合はカタルーニャのクラブが4-1で勝利した。

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ドイツ人指揮官は後半開始からペドリに代えてオルモを投入し、オルモはこの機会を生かしてさらに45分間プレーした。

普段よりも低い位置での起用だったものの、オルモは改めてその技術の一端を示し、いくつかの攻撃に絡んだ。

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最も目立った場面の一つは、カリム・アデイェミへのパスで、そこから放たれたシュートはクロスバーを叩いた。

フェルミン・ロペスの離脱はフリック監督にとって痛手だが、同時にオルモにとっては負傷前に担っていた立場を取り戻すチャンスとなる。

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シーズン序盤の数カ月、ドイツ人指揮官は2人を交互に先発起用し、それぞれ異なる特長を生かすことで攻撃陣の活力を保つという、効果的なローテーションを確立していた。

そして今、ロペスが出場停止となり、オルモがビジャレアル戦とサバー戦で出場時間を得たことで、ダニ・オルモはラ・リーガの次の2試合で司令塔のポジションを担う最有力候補となった。

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負傷によってフェルミン・ロペスにポジションを譲らざるを得なかったあの日から1カ月、オルモはその座を再び取り戻すチャンスを手にしている。