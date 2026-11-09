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フェルミン・ロペスがバルセロナの期待に応え、重要な2ゴールを挙げた。チームはメトロポリターノでアトレティコ・マドリーに2-1の逆転勝利を収めた。若きMFの活躍により、ハンジ・フリック監督率いるバルセロナはラ・リーガ首位で代表ウィークを迎えることとなり、直近のつまずきを受けた批判も封じた。

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フェルミンがメトロポリターノでの逆転劇をけん引

バルセロナは敵地でアトレティコ・マドリーに2-1で勝利し、貴重な勝ち点3を手にした。先制を許しながらも逆転。ハンジ・フリック監督率いるチームは序盤、開催地のスペインの首都でリズムをつかめず、ホームチームの激しい攻勢に苦しんだ。

しかし、前半終了間際にフェルミンが同点弾を決め、流れを一変させた。スペイン人MFは後半にもこの日2点目を挙げ、鮮やかな逆転劇を完成させた。昨シーズン、アトレティコに敗れてコパ・デル・レイとチャンピオンズリーグから敗退した借りを、少しばかり返した形だ。

「逆転することができた」

試合終了後、 報道陣に語ったフェルミンは、チームがペースをつかむまで、序盤の猛攻をしのがなければならなかったと認めた。「とても難しい試合だった。昨年、彼らにはカップ戦とチャンピオンズリーグで負けている。前半は苦しくなったけど、逆転することができたし、素晴らしい試合ができた」と、『ムンド・デポルティーボ』が伝えた。

フェルミンは、前半終了前の重要なゴールによってチームの緊張が和らいだと説明した。「僕たちはベストの状態ではなかったけど、得点してからは少し落ち着けた。前半は少し苦しんだけど、素晴らしい試合ができたと思う。20分から25分ごろにかけて、少しずつ試合をコントロールできるようになり、僕のゴールで少しリラックスできた」

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また、ハーフタイムには、つかんだ主導権を維持することを話し合ったと明かした。「相手は少し下がったのかもしれないし、僕たちはより試合をコントロールできた。ハーフタイムには、前半の終わり方をそのまま続けなければならないと話した。チームは後半、信じられないほど素晴らしいプレーをした」

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直近の敗戦から立ち直る

マドリードでの粘り強い勝利は、バルセロナにとって大きな自信となる。パリ・サンジェルマンとレアル・マドリーに痛い連敗を喫したバルセロナは、厳しい目を向けられるなかでメトロポリターノに乗り込んでいた。

フェルミンは、チームの闘志は失われていないとサポーターを安心させ、ライバルたちにも明確なメッセージを送った。「僕たちには戦う準備ができている。2連敗の後、ファンが少しがっかりしていたのは分かっていた。でも、僕たちはここにいるし、すべての試合で戦っていくんだと示せた」

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この結果は選手層をめぐる高まりつつあった疑念を鎮めるとともに、チームをラ・リーガ首位にしっかりととどめるものとなった。「勝って、勝ち点3を手にし、首位で代表ウィークに入りたいと強く思っていた」とフェルミンは締めくくった。

首位で代表ウィークへ

フリック監督率いるチームの選手たちはこれから代表ウィークを迎えるが、国内リーグでの優位を完全に保ったまま中断期間に入る。

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この苦闘の末の勝利は、バルセロナが勢いを取り戻すために必要としていた足掛かりとなる。クラブでの戦いが再開すれば、粘り強さを見せたこの一戦を弾みに、最近の不調が好調なシーズンの中での一時的なつまずきにすぎなかったことを証明しようとするだろう。