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よく似た2つの場面で、判定はまったく異なるものだったのか。ある選手はベンチに座ったまま退場を命じられ、別の選手は審判に詰め寄って叫んでもイエローカードすら受けなかった。

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これこそが、スペインで再び議論に火をつけ、ラ・リーガの審判における二重基準の問題を改めて浮上させた光景だ。バルセロナはまたしても、物議を醸す判定の嵐の中心に立たされることとなった。

事の発端はバルセロナのベンチだった。フェルミン・ロペスが第4審判に抗議したことで退場処分を受けたのだ。退場の理由は激しいタックルやピッチ上での小競り合いではなく、審判団に向けた言葉であり、審判はそれを一発退場に値する侮辱とみなした。アンダルシア出身の同選手は、怒り心頭のままピッチを後にした。

しかし『ムンド・デポルティボ』によれば、バルセロナの怒りを爆発させた驚きの事実は、フェルミンと向き合って「ふざけるな」「俺をからかうな」と言ったのが、副審のアレハンドロ・クレメンテ・オルトゥーニョだったことだ。この審判は以前、レアル・マドリーのスター、キリアン・エンバペから抗議を浴びせられた際には何の警告も与えず、むしろ穏やかに語りかけ、その言い分に理解を示していた。

ここで同紙は、スペインのあらゆる番組で繰り返されている疑問を投げかけた。なぜフェルミンは厳しく扱われ、エンバペは寛大に扱われるのか。なぜバルセロナの選手はベンチから退場させられ、レアル・マドリーのストライカーは処分なしに抗議することが許されるのか。

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問題はこの場面だけにとどまらない。同紙によれば、この試合の主審はヘルナンデス・ヘルナンデスで、バルセロナのファンにとっては良い思い出のない名前だ。2017年、ボールがレアル・ベティスのゴールラインを丸々1メートル越えていた正当なゴールを認めず、バルセロナがリーグタイトルを失う原因を作ったのと同じ審判であり、この判定はラ・リーガ史上最も有名な誤審の一つとして知られている。

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また、ハンジ・フリック監督のリーグ初陣を担当したのも同審判だった。その試合では、チュアメニのハンドがフェラン・トーレスのゴールを阻んだにもかかわらず明白なPKを認めず、さらにフェルミン・ロペス自身が決めた芸術的なバルセロナの5点目も取り消している。

ビジャレアル戦では、フリック監督が、第4審判とその補佐役が試合を通じてバルセロナのベンチにまったく注意を払わず、自身との対話も拒んだ一方で、相手チームの選手とは言葉を交わしていたと公然と不満を口にした。

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今回の論争は、誤審が相次いだ週に起きた。審判技術委員会が、サンタンデールでエンバペに与えられたPKはVARによって取り消されるべきだったと認めたのと同じ週に、そのVARがセルタ・デ・ビーゴのペナルティエリア内でのフランス人FWによる明らかなシミュレーションを見過ごし、一切介入しなかったのだ。

一方で、カンプ・ノウではゴードンへのファウルがあったにもかかわらず、バルセロナにPKは与えられなかった。これにより、度重なる誤審の代償を払わされる一方でライバルは特別な保護を受けている、というカタルーニャのクラブの思いはさらに強まった。

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バルセロナでは、こうした事態は偶然ではなく、レアル・マドリーのテレビチャンネル、モウリーニョの記者会見、フロレンティーノ・ペレスによるネグレイラ問題の執拗な蒸し返しといった、長年にわたるメディアを通じた圧力の結果だと考える者も多い。この見方によれば、それによって審判たちは攻撃を恐れ、常に一方の側に傾くようになったのだという。

こうした論争にもかかわらず、フェルミンは抗議が行き過ぎだったとみなされ、2試合の出場停止を受け入れなければならない。しかし、より大きな問題は依然として残されたままだ。今回の出来事は一時的な誤審にすぎないのか。それとも、ラ・リーガにおける公正さがもはや誰に対しても同じ物差しで測られていないことを裏付ける新たな教訓なのか。