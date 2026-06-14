フェルブルッヘンも万全で出場へ。クーマン監督が意外な2番手GKを発表。

バート・フェルブルッヘンが、日曜日のワールドカップ初戦・日本戦でオランダ代表のゴールマウスに立つ。ロナルド・クーマン監督は土曜日、ダラスのAT&Tスタジアムで開いた記者会見で、同GKが股関節の怪我から回復し先発可能だと発表した。

所属するブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンで月曜のウズベキスタン戦（2-1）中に股関節を痛め、出場が危ぶまれていた。

クーマン監督は「バートはプレーできる。昨日も今日もフルでトレーニングに参加した」と述べ、懸念を払拭した。

彼は数日間集中的にリハビリを行い、3日間にわたって理学療法士の治療を受けた。金曜日には全体練習に合流し、日本戦への出場がほぼ確実となった。

また、クーマンはダラスでの試合に全選手が起用可能と明言した。

また、大会中の第2GKにはマーク・フレッケンが選ばれた。

「マーク・フレッケンが第2GKだ」とクーマンは明言した。これにより、バイエル・レバークーゼンのフレッケンはサンダーランドのロビン・ルーフスより優先されることになった。

この決定は意外だ。直近のアルジェリア戦（0-1敗戦）でロエフスが起用されたため、NOSアナリストのファン・ホイドンクも彼をセカンドと予想していた。

フレッケンは今週初めのウズベキスタン戦でフェルブルッヘンが負傷した際にすでにピッチに立っていた。一方、ルーフスはアルジェリアとの親善試合に出場し、アニス・ハジ・ムッサに試合唯一のゴールを許した。

オランダ代表の初戦は日曜、同スタジアムで日本と対戦する。キックオフはオランダ時間22時予定。