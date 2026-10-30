この痛烈な批判の発端は、オースティンで行われたアメリカGPにさかのぼる。両ドライバーはスタート直後に接触していた。

12番手からスタートしたスペイン人のフェルナンド・アロンソは、ハースのエステバン・オコンを抜こうとしていた。同じ頃、17番グリッドから出走したウィリアムズのアレクサンダー・アルボンも順位を上げ、1周目にすでに3人を抜いていた。アロンソがオコンを抜こうとした際、アロンソとアルボンの進路が交錯した。

ウィリアムズのマシンが2度の世界王者のアストンマーティンに接触し、アロンソのマシンは大きな損傷を受けた。フロアの一部などが脱落し、45歳のアロンソは最終的に16位に終わった。

レース後、アロンソは厳しい言葉を口にした。「後方からスタートすれば、常にこうしたリスクがある。アレックスを見ても分かるように、グリッド後方3分の1のドライバーには、単純に実力が足りないと思う。彼は前方に11コーナーがあり、左に曲がらなければならないことを忘れたのだろう」

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フェルナンド・アロンソ、アストンマーティンにも要求

タイ国旗の下で参戦するアルボンは、批判に直接反論していないものの、接触について自身の視点から説明した。「避けようとして縁石に乗り上げたが、完全には避けられなかった。彼のマシンは損傷したと思う。少なくとも僕のマシンが損傷し、残りのレースを壊れたウイングのまま走らなければならなかったことは分かっている」

アロンソは今回の出来事を、自身のチームに開発を促す機会にもした。今後こうしたリスクを避ける必要があるとして、アストンマーティンに向けてこう語った。「あれほど後方からスタートしなくて済むよう、マシンを速くしなければならない」