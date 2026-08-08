新たなエールステ・ディヴィジーシーズンの開幕節で行われたFCデン・ボス対アルメレ・シティは、勝者なしに終わった。後半、イリアス・ブマサウディの見事な先制点が決まった直後、フェルディ・ドライフが同点弾を記録。デ・フリールトでの一戦は1-1で終了した。

デン・ボスがまずまずの入りを見せた一方で、最初の決定的な場面を作ったのはアウェーのアルメレ・シティだった。エマニュエル・ポクが背後へ抜け出し、冷静に周囲を見渡して攻撃的MFオリヴィエ・デ・ナイスへラストパス。美しい切り返しから放たれたシュートは、かろうじてブロックされた。

新指揮官アヌーシュ・ダストギル率いるチームは、続いてマーリー・ドールスを中心に大きなチャンスを迎えた。しかし、このウイングのシュートはGKペピン・ファン・デ・メルベルを破れず。その後まもなく、ポクの強烈なシュートがクロスバーを直撃し、GKは肝を冷やした。

一方のデン・ボスも、バルト・スフロイデルが新たに指揮を執る中で、いまだにキーマンのケヴィン・モンジアロが健在だ。フランス人のモンジアロは前半終了間際にチームをけん引し、見事な仕掛けからセバスティアン・カールソン・グラハのチャンスを演出。しかし、このシュートは力なく終わった。

後半に入ると、ついにゴールが生まれた。モンジアロが左サイドへ展開すると、ブマサウディがすぐさま対面の相手に勝負を仕掛ける。負傷したジャック・デ・フリースに代わって前半のうちに投入されていた途中出場のブマサウディは、ボールを美しくファーサイドへ巻き込み、GKヴェッセル・スペールの守るゴールを破った。1-0。

後半立ち上がりの15分で優勢だったデン・ボスにとって、それは値するリードだった。だが、アルメレ・シティが追いつくまでに時間はかからなかった。ドールスの絶妙なクロスがファーへ送られると、ドライフが頭で合わせる。ヘディングシュートはポストを叩きながら、わずかにゴールラインを割った。1-1。

その後は両チームとも追加点に迫った。ポクのゴールはすでにボールがゴールラインを割っていたとして取り消しに。ブマサウディのこの日2点目はゴールライン上での決死のクリアに阻まれ、バイロン・ブルヘリングも好機でわずかに枠を外した。こうして試合は1-1のまま終了した。