フェルディ・ドライフはアルメレ・シティで止められず、デ・フラーフスハップをさらに泥沼へ突き落とす

アルメレ・シティは土曜日、エールステ・ディヴィジで大きな勝ち点3を手にした。フレヴォラント州のクラブはデ・フラーフスハップを1-4で下し、ここまで勝ち点12のうち10を獲得。同じくエールディビジ昇格を渇望するデ・フラーフスハップは、今季初勝利を依然として挙げられず、4試合を終えて勝ち点1にとどまっている。

前半30分手前、アルメレがデ・フェイフェルベルフで先制した。左サイドからのクロスが流れた先でドルイフが反応。ゴール前数メートルで訪れた絶好機を逃さず、0-1とした。

これでドルイフは、アルメレでリーグ戦4試合連続ゴールとなった。28歳のストライカーは今季、FCデン・ボス、ヨングPSV、フィテッセ戦でも得点を決めている。

前半アディショナルタイム、時間帯によっては力強いプレーを見せていたデ・フラーフスハップが追いつく。ペナルティーエリアのすぐ外で得たFKをユリアン・カニアが担当し、見事に決め切った。

後半もデ・フラーフスハップはまずまずの出来を見せたが、終了20分前にアルメレが痛烈な一撃を見舞った。素早いスローインの後、エマニュエル・ポクがあまりにも大きなスペースを与えられ、ボールをファーへ浮かせる。そこにドルイフが詰めて決め、1-2とした。

終了10分前、アルメレが決定的な3点目を奪った。ロングボールがうまく頭でつながれ、右サイドのオリヴィエ・デ・ナイスへ。ほぼダイレクトで鋭いクロスを送り、エンツォ・コルネリッセがこれをきっちり沈めて1-3とした。

試合終盤には、デ・ナイスが途中出場での好パフォーマンスを今季初ゴールで締めくくった。ドルイフからパスを受けたデ・ナイスはGKをかわして流し込み、1-4。さらに1-5のチャンスもあったが、ループ気味のシュートは枠を外れた。



