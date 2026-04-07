フェルツ：「スロットを信頼すべきだ……ファン・ダイクには同意できない」

リヴァプールのMFフロリアン・ヴェルツは、今シーズンのリヴァプールが振るわない成績に苦しむ中、明日水曜日に開催されるチャンピオンズリーグ準々決勝第1戦で、前回王者のパリ・サンジェルマンと対戦するチームが直面する難題について語った。

火曜日に開かれた試合前の記者会見で、フェルツはまず今シーズンの評価について次のように語った。「もちろん、もっと良いシーズンを望んでいた。 明確な目標があったし、チームは昨シーズンリーグ優勝を果たしたため、今シーズンもタイトル防衛が目標だった。しかし、我々はまだチャンピオンズリーグに残っており、戦うべきものはまだ残っている。来シーズンの出場権を確保することも含めてだ。物事は完全に思い通りにはいかなかったが、まだ戦うべきことはたくさんある」。

チャンピオンズリーグの重要性について：「これは非常に大きな大会であり、チャンピオンズリーグの試合は常に特別なものだ。だから、それを楽しみ、可能な限り遠くまで進もうとしている。このラウンドを突破したいと思っているが、世界最高のチームがここに参加している以上、それがどれほど難しいか理解している。こうしたクラブと対戦し、自分たちが今どの位置にいるのかを知ることは良いことだ」。

リーグ戦に比べてリヴァプールがチャンピオンズリーグで優位に立っている理由について：「リーグ戦でも良い試合はしてきたと思うが、結果が示すように、プレミアリーグは厳しいリーグだ。どのチームも互いに打ち負かすことができる、強力なリーグだからだ。 チャンピオンズリーグの夜はいつも少し違う。異なる国から来た、様々なプレースタイルを持つクラブと対戦するからだ。今のところこの旅を楽しんでいるし、明日のパリ・サンジェルマン戦を楽しみにしている」。

また、ファン・ダイクが「リヴァプールはマンチェスター・シティに『降参した』」と発言したことについて、次のようにコメントした： 「ヴァージルがそう言ったとは知らなかった。個人的には、その見解には直接的には同意できない。我々はチャンスを作り、試合の流れを変えようとしていたからだ。もちろん、時間が経ち80分になり、3-0でリードされている状況では、同じ強さで走り続け、挑戦し続けることは精神的に難しい。 3-0、4-0のスコアでも、我々はベストを尽くそうとしたし、その時点でいくつかのチャンスも作れたと思う。シティに4点差で敗れるのは我々の基準ではない。我々は勝ち進みたかったし、来年はもっと良くなりたい」。

明日の試合で力強いパフォーマンスを見せなければならないという責任感について： 「もちろん、そうだ。これこそがどの選手もプレーしたいと願う試合であり、私がこのクラブに来た時に夢見ていたことだ。だから、明日、そして来週のアンフィールドでの試合でも、良い試合ができるよう全力を尽くすつもりだ。選手として、常にこうした大舞台に立ち、このラウンドを突破したいと願っているものだ」

そして、ビッグマッチでのチームの競争力については：「今シーズン、我々はビッグマッチ、特にチャンピオンズリーグで強いことを証明してきました。前回のガラタサライ戦は簡単ではありませんでした。彼らは良いチームですから。 我々は自分たちを信じています。強い個性を持った素晴らしい選手たち、そして最高の状態で試合に臨めるよう準備してくれる優秀な監督が揃っています。ホームでの第2戦はアドバンテージになる可能性があるため、アンフィールドでの戦いに繋がるような良い結果を残せるよう全力を尽くします」

そして、アーネ・スロット監督に対する選手たちの信頼についてこう締めくくった。「はい、もちろん。 我々は監督を信頼しているし、チームも彼を信頼すべきだ。彼は昨シーズンリーグ優勝を果たしたからだ。今シーズンは多くの良い試合をしてきた。もっと良い結果が欲しかったが、それが今の現実だ。それでも、我々が戦うべき目標はまだ残っている。言えるのは、我々は監督を信頼しており、明日は全力を尽くすということだけだ」。



















