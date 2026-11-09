FCトゥウェンテ対アヤックス（2-2）で、オーウェン・ワインダルが「子どもじみた行動」を取ったとマイク・フェルウェイは見ている。トゥウェンテが試合終了間際にPKを獲得すると、左サイドバックのワインダルはPKスポットを荒らし、ジョーイ・コーイ主審からイエローカードを受けた。

そのときボールを手に持ち、マルク・テア・シュテーゲンと話していたラミズ・ゼルーキは、ワインダルに詰め寄った。しかし、ヴァウト・ウェグホルストは動じず、2-2とするゴールを決めた。

フェルウェイは月曜日、『デ・テレグラーフ』の番組Kick-Off で語った。「実にみっともない光景だった。子どもじみた行動でもある。ただ、あれは反応だった。コーイ主審がウェグホルストのハンドを確認するためにモニターへ向かったからだ」

同紙のポッドキャストで司会を務めるピム・セデーは、ひどく驚いた様子で言った。「PKが蹴られる前にPKスポットを削るなんて。あってはならないことだ」

ホームチームに与えられた終盤のPKを巡る議論に、フェルウェイはこう付け加えた。「だが、トゥウェンテも反対側で同じことをしていた。アヤックスにPKが与えられると確信したときだ。そう、子どもじみた行動だ」

ヴァレンタイン・ドリーセンも話に加わった。「言うとおりだ。選手同士の雰囲気はとても良かった。トゥウェンテはこの件にも冷静に対処した。あの小柄な選手（ワインダル、編集部注）に襲いかかることはなかった。もちろん、彼の行動はまったく意味のないものだったが」

トゥウェンテがアディショナルタイムにPKを得たのは、ルーカス・ロサがゼルーキのシャツをつかんだからだ。代償の大きいミスとなり、アヤックスは現在、フリーデンロテレイ・エールディヴィジで首位ではなく3位につけている。