マイク・フェルヴァイは、De TelegraafのKick-Offでの発言からも分かるように、トル・アロコダレに大きな期待を寄せている。アヤックスはこのナイジェリア人FWをウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズから1シーズンのレンタルで獲得したい考えだ。

フェルヴァイによれば、アヤックスは1800万〜2000万ユーロの買い取り義務なしオプションを求めているという。イングランドのクラブは昨年、アロコダレをKRCヘンクから2600万ユーロで獲得した。

「彼が本当に素晴らしい働きを見せれば、プレミアリーグのFWを1800万ユーロで買えることになる。仮に25ゴール決めたとしよう。お金がかからないと言うつもりはないが、それなら決して高すぎる額ではない」と、フェルヴァイはアヤックスの関心を分析した。

「そして機能しなければ、シーズン終了後に『ありがとう、さようなら』と言えばいい」と、このアヤックス番記者は続け、ストライカー探しが進められていることも把握している。「ウェグホルストはもちろんFCトゥウェンテへ移籍した。そしてドルベリがデンマーク復帰を望んでいるのは公然の秘密だ。おそらくそうなるだろう」

フェルヴァイは、アロコダレがオランダでセンセーションを巻き起こす可能性があると予想している。「アヤックスはセットプレーで非常に脆かった。彼を後ろに下げれば、全部ヘディングで跳ね返してくれる」

「相手に恐怖を与えられるタイプのFWだ。決してすごく洗練されたタイプではない。だが、多くのエールディビジのDFを震え上がらせる選手になると思う」と、フェルヴァイはアヤックスが獲得を望むこのFWを評した。

ファブリツィオ・ロマーノは、アヤックスがこのFWの給与を全額負担し、さらにレンタル料も支払わなければならないと報じている。このニュースはすぐに他の記者たちによっても確認された。

CBSスポーツのベン・ジェイコブスによれば、レンタル料は100万ポンドだという。「そしてアヤックスが欧州カップ戦（カンファレンスリーグ、編集部注）出場を決めれば、ウルブスはさらに約50万ポンドを受け取る」