フェルウェイがファン・ペルシーについて明確な助言をすると、ドリーセンは激しく反論。「絶対にあり得ない！」

フェイエノールトがシャキール・ファン・ペルシーをレンタル移籍させるのは妥当だと、マイク・フェルウェイは『デ・テレグラーフ』紙の「キックオフ」で述べた。一方、ヴァレンティン・ドリーセンはこれに反対で、19歳のフォワードに高い評価を与えている。

ドリーセンは「彼はとにかく上手い。ピッチに立っていたクラブ・ブルージュ戦（3－1）でも頭一つ抜けていた。ただ、体が軽く、若く、怪我から戻ったばかりだ」と語る。

ウェストランド出身のドリーセンは、彼がルーマニアのFCSB戦（4-3で敗戦）で負傷する前から才能を示していたと指摘。スパルタ戦（3-4で敗戦）でのオーバーヘッドやヒールキックも話題になった。「彼はすでに、多くのトップストライカーがキャリアで決めたゴールより素晴らしいゴールを決めている」と語った。

フェルウェイは、テクニカルディレクターのデヴィ・リゴーがロビン・ファン・ペルシーを解任したことで、大きな不和が生じると予測している。「『レギオン』は彼を温かく迎え入れた。それは素晴らしいことで、本来あるべき姿だ。しかし、最終的には摩擦が生じ、彼は父親の解任による痛みを味わうことになるだろう」

司会のピム・セディーは「むしろ解放されてほっとしている可能性もある」と別の見方を示す。フェルウェイは、フェイエノールトがファン・ペルシーを1年間レンタル移籍させるのは良い考えだと考えている。「絶対にダメだ。ありえない！」とドリーセンは反論し、「FCドルドレヒトかどこかに送るつもりか？」と続けた。

フェイエノールトウォッチャーのヴェルヴェイはFCユトレヒトを挙げるが、ドリーセンは「あそこでは出場機会が得られない。彼はユトレヒト向きではない」と否定する。

「そこで大活躍し、ジョヴァンニ・ファン・ブロンクホルスト監督も無視できない存在になるかもしれない」と『デ・テレグラーフ』紙サッカー担当編集長は続ける。「彼は残留すべきだ。絶対に手放すべきではない。クラブが育て、本人も残留を望んでいるはずだ」とドリーセンは語り、このストライカーがロッテルダム・ズーイドで出場機会を得られると予想する。

ドリーセンは「残留が最善」と主張する。一方、フェルヴェイは「才能は確かだが、出場機会を得るために移籍も一案」と結んだ。