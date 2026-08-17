フェルウェイがアヤックスのゴッツの代役探しについてさらなる情報を明かす「クライフが内部で『…』と訴えている」

アヤックスは左ウイングの補強を強く模索しているが、高額を支払うつもりはないようだ。『デ・テレグラーフ』のポッドキャスト『Kick-off』で、マイク・フェルウェイがそう伝えている。アムステルダムではノア・ラングとサミ・ウアイサの名前が取り沙汰されている。

「もしノア・ラングに本当に2500万ユーロかかるなら、アヤックスは絶対に払わない」と、フェルウェイは断言する。トルコのメディアでは、1500万ユーロの獲得金額に関するうわさが広がっている。

ただし、『デ・テレグラーフ』のクラブ番記者は、ノア・ラングがクライフの第一候補なのかどうかは確信していない。「彼らにはもっと多くの選択肢がある。ラングは海外でプレーするオランダ人ということになるが、オランダ国内にも非常に興味を持っている選手がたくさんいる」

「耳にする話では、クライフは選手に法外な金額を支払うつもりはまったくないようだ。彼らはNECのウアイサをかなりいい選手だと見ているが、800万ユーロや1000万ユーロの価値があるとは考えていない。フェイエノールトはその価値があると見ているが、現時点では資金がない」

「そしてクライフは内部で、スペインにはもっと安い金額でずっといい選手がいると話しているらしい。だから最終的には、縦への推進力とスピード、そしてミカ・ゴッツのような得点力とアシスト力を少し備えた、とてもいい左ウイングと右ウイングを獲得してほしいね」

「ノア・ラングは、誰が見ても分かるタイプのスカウティングだ。彼はアヤックスでも結果を出すだろうし、みんな彼に何ができるか分かっている。でも、彼が第一候補かどうかは分からない」

「ダンジュマの名前が出ているのを見たし、『アイントホーフェンス・ダフブラット』の同業者たちがPSVの関心を否定しているのも見た。私もアヤックスに少し確認してみた。現時点では、そして“絶対にないとは言わない”が、まったくその話は出ていない。こういう2クラブの名前が挙がると、代理人がその選手を市場に出そうとしているように見えることがよくある」と、アヤックス番は締めくくった。