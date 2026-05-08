フェルヴェイは、アヤックスから大きな不利益を被った選手に深い敬意を抱いている。

アヤックス専門アナリストのマイク・フェルヴェイ氏は、ポッドキャスト『Kick-Off』で、FWチュバ・アクポムを高く評価すると語った。数々の逆風にもアムステルダムのクラブへの敬意を失わなかったという。

昨年、当時テクニカルディレクターだったアレックス・クロースは新加入の一部を「ロッカールーム2」へ追放し、フェルヴェイはこれを「屈辱的な措置」と表現した。それでもアクポム本人は、クロースやアヤックスに対して穏やかな態度を保っている。

「SNSでトップチームに歓迎されていないと知り、アレックスには直接伝えるべきだったと話しました。話し合ったり電話やメッセージを送ったりできたはずです。私の貢献を考慮すれば、なおさらです」とイプスウィッチ・タウンに移籍したアクポムは語った。

「でも恨みはない。クラブには敬意を抱いている。アムステルダムでは皆が親しみを込めて声をかけてくれる。この温かさがある限り、アヤックスの悪口は言えない」と、プレミアリーグ昇格組へ930万ユーロで移籍した元アヤックス選手は語った。

フェルウェイはインタビューから数日後、「彼は不当な扱いを受けたが、アヤックスに大きな敬意を持っていた」と結論づけた。また、「アヤックスが年俸の高い彼を放出したいのは理解していた。多少強引でも300万ユーロの追加収入が必要だったのだ」と語った。

「年俸は高いが、選手に非はない。良い代理人がいるだけだ」とヴァレンティン・ドリーセンが言うと、フェルウェイから質問が出た。「今季、アクポムはアヤックスのストライカーより得点が少なかったか？」

アクポム（30）はアヤックスで通算68試合に出場し、23得点を挙げた。2023年8月、ミドルズブラから1200万ユーロで移籍。

