金曜日、デ・テレグラフ紙のポッドキャスト『Kick-Off』に登場したアヤックス担当記者フェルウェイ氏は、ディース・ヤンセが今夏クラブ・ブルージュへ移籍するという噂を「デタラメ」と否定した。

FCフローニンゲンにレンタル中のDFは先週、移籍専門ジャーナリストのサシャ・タヴォリエリ氏からクラブ・ブルッヘ移籍の候補と報じられた。2029年半ばまでアヤックスと契約するヤンセに対し、ヨルディ・クライフ技術ディレクターは移籍金800万ユーロ以上を要求する見込みだ。

「選手もアヤックスもクラブ・ブルッヘも、誰も知らない。同僚と確認したが、現時点では完全なデマだ」と説明した。

「アヤックスはヤンセをユーリ・バスの後継者と見ている」とフェルウェイは予測。「クライフも彼を呼び戻したいはずだ。フローニンゲンで好シーズンを送ったし、U-21代表でもある」

「それなら、なぜ今、そんな選手を売る必要があるのか？」とアヤックスファンは疑問を投げかける。「バアスがいるからだ」とヴァレンティン・ドリーセンが口を挟む。「似たタイプの選手だ。ポジションも同じ、年齢もほぼ同じだ。」

「もちろん、ヤンセをバスの後継者として育てる選択肢もある」とヴェルウェイは続ける。「半年か1年後にバスを売却する案もアヤックスにはあるだろう」。

最後にフェルウェイは「しかしアヤックスは、まだ20歳のディース・ヤンセを将来を担う選手だと考えているはずだ」と結んだ。