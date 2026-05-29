フェルヴェイがアヤックスと新監督候補の最新情報を伝えた

アヤックスと新監督候補ミチェル氏はまだ合意に至っていない。クラブウォッチャー、マイク・フェルウェイ氏が金曜日、デ・テレグラーフ紙のポッドキャスト『Kick-Off』で報じた。以前、ジローナから移籍する同監督と口頭合意に達したとの報道もあった。

フェルウェイ氏は数日以内に双方が交渉を開始すると予測。「今日か明日にも本人と側近と話し合い、条件や年俸で合意できるか確認するだろう」

「ただし、監督ではなく3人のアシスタントが帯同する形になるだろう」とVerweij。ミチェルだけでなく彼のスタッフもジローナを退任しており、それが条件の一つになるとの見通しだ。

テクニカルディレクターのヨルディ・クライフや監督委員会がミチェルがアシスタントを連れてくることを認めるかは不明だ。「スペインでは数カ月前から『すでに決まった』と報じられているが、事実ではない。それでも今シーズン後に話し合う意向は明確で、互いに協力する意思もある」とフェルヴェイは続けた。

Verweijは「双方とも強く望んでいる。合意すれば、すぐにでも決まるだろう」と結んだ。

ミチェルは先週、チャンピオンズリーグ出場権を獲得してから2年後にジローナを率いてラ・リーガから降格した。現在50歳の指揮官には、オランダ・エールディヴィジという新たな冒険が待ち受けている。

合意すれば、ミチェルはオスカル・ガルシアの後任となる。昨季5位のチームでは、これまでジョン・ハイティンガとフレッド・グリムが監督を務めた。