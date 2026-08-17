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ライブ
imago-sport-1079291587.jpgANP
Bart DHanis

翻訳者：

フェルヴァイはアヤックスのゴッツ後任探しについてさらなる情報を把握「クライフが内部でこう訴えている……」

アヤックス

アヤックスは左ウイングの補強に本腰を入れているが、あまり高額は支払いたくないようだ。『デ・テレグラーフ』のポッドキャスト『Kick-off』で、マイク・フェルウェイがそう伝えている。アムステルダムではノア・ラングとサミ・ウアイッサの名前が挙がっている。

「ノア・ラングに本当に2500万ユーロかかるなら、アヤックスは絶対に払わない」とフェルウェイは断言する。トルコメディアでは、移籍金1500万ユーロといううわさが出回っている。

ただ、『デ・テレグラーフ』のアヤックス番記者は、ノア・ラングがクライフの第一候補かどうかは確信していないという。「彼らにはもっと多くの選択肢がある。ラングは海外でプレーするオランダ人選手ではあるが、オランダ国内にも非常に魅力的だと見ている選手がたくさんいる」

「聞こえてくる話では、クライフは選手に法外な金額を払うつもりはまったくない。彼らはNECのウアイッサをかなりいい選手だと見ているが、800万ユーロや1000万ユーロの価値があるとは考えていない。フェイエノールトはその価値があると見ているが、現時点では資金がない」

「そしてクライフは内部で、スペインにはもっと安い金額でずっといい選手が普通にいる、と話しているらしい。だから最終的には、縦への推進力とスピードがあり、ミカ・ホッツの得点力とアシスト力を少し備えた、本当に優れた左ウイングと右ウイングを獲得してほしいね」

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「ノア・ラングは“食事をしながらでもスカウティングできる”タイプだ。アヤックスでも結果を出すだろうし、彼に何ができるかは誰もが知っている。ただ、第一候補かどうかは分からない」

「ダンジュマの名前も見かけたし、『アイントホーフェンス・ダフブラット』の同業者がPSVの関心を否定しているのも見た。私もアヤックスに少し確認したが、現時点では、そして“絶対にないとは言わない”にしても、まったく話はない。こういうクラブが2つ並んで名前が出ると、代理人が選手を市場に出しているように見えることがよくある」とアヤックス番は締めくくった。

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