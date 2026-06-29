サウジアラビアのアル・ナセルに所属するポルトガル代表ジョアン・フェリックスは、クロアチア戦での勝利とワールドカップでの次ラウンド進出に代表が完全な自信を持っていると強調し、「私が約束できるのは、努力と献身だけだ」と述べた。

この発言は、クロアチアとの決勝トーナメント1回戦を前にトロントへ出発する2日前、マイアミ北部の「パームビーチ・ガーデンズ」 トロントへの移動を2日前に控えたこの会見では、フェリックスがロベルト・マルティネス監督の信頼を得て直近2試合で先発し、左サイドで好パフォーマンスを示したことも報告された。

スペイン紙マルカによると、フェリックスはクロアチア戦について次のように語った。 「クロアチアとは何度も対戦し、相手のやり方もよく分かっている。むしろ、彼らのプレーを見ることに慣れている点が我々の強みだ。重要なのは、相手を分析し、それを最大限に活かすことだ」

さらに「何度も対戦しているので、彼らのスタイルは熟知している」と語った。 彼らのスタイルや強み、弱みを把握している点は我々の強みだ。重要なのは、その情報を分析し、活用することだ。過去には勝利しており、対戦成績でも上回っている。だが、油断は禁物だ。真剣に、プロとして試合に臨まなければならない」。

アル・ナスル（サウジアラビア）に所属するフェリックスは、ノックアウトステージの試合について次のように強調した。 「一発勝負なので不確実性が付き物だ。勝つか負けるかの二者択一で、監督が強調するのもそのためだ。だからこそ慎重にならねばならない。小さなミスでも致命傷になる。今はまさに生死を分ける戦いであり、相手より優れていなければならない」

また、自身への称賛については「自分のことはあまり話したくないが、身近な人や尊敬する人から褒めてもらえるととても嬉しいし、感謝している」と語った。

また、このポルトガル人スターは、クリスティアーノ・ロナウドとのコンビネーションを称賛し、次のように語った。 「1年間も一緒にプレーすれば、チームメイトの求めるものや好みがわかる。僕たちは素晴らしいコンビだ。彼は僕がどこでボールを受けたいかを知っているし、その逆も然り。これはどこでプレーしても強みになる」。

グループステージで2度引き分けたことについては、次のように語った。 「私が約束できるのは、ハードワークと献身だけです。皆には冷静でいてほしい。2試合で引き分けたからといって、私たちの自信が揺らいだわけではありません。ここはワールドカップです。誰もが冷静さを保つ必要があります。私たちはクロアチアに勝つと、非常に強い自信を持っています。」

また、ウズベキスタン戦後に先発メンバーが変更されたことについて、このポルトガル人選手は次のように語った。「メンバー選びは監督の判断だ。ハーフタイムに交代があったが、うまくいっていたと思う。我々のプレーに問題はなかったが、最終決定は監督が下す。出場した選手は皆貢献してくれたし、別の選手が先発しても同じように力を出せるはずだ。この考えは全員が持つべきだ」。