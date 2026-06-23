フェリックス：「これがロナウドと息を合わせるコツだ。ワールドカップ制覇へ全力で挑む」

ポルトガルのMFジョアン・フェリックスは、火曜日のワールドカップ・グループステージ第2節でウズベキスタンに5-0で勝利したことを喜んだ。

ポルトガルは第1節でコンゴ民主共和国と1－1で引き分けた後、今大会初勝利を挙げた。この試合ではクリスティアーノ・ロナウドが2得点を挙げ、ワールドカップでのポルトガル代表最多得点者となった。

試合後、スポルトTVの取材に「これが代表のベストか」と問われたフェリックス監督は、 「はい、今日は良いプレーができました。戦術を微調整し、ライン間に多くの選手を配置して内外から攻撃を仕掛け、チャンスを作れました。これが勝因です」

また、ライン間でプレーすることの重要性について、フェリックスはこう語った。「このポジションが最も居心地がよく、チームに貢献できる。タッチライン際でプレーするのは私のスタイルではない。ライン間で動き回り、決定的なパスやワンツーを繰り出す方が得意だ。 監督に求められたポジションを取れていたし、ブルーノやジョアンと一緒にライン間でボールを受け、大きな脅威になった。大事なのは継続性。指示に従い、プラン通りにやれば、結果はついてくる」

キャプテンのロナウドとの連携については「1年間一緒にプレーし、動きを理解し合っている。周囲に味方がいればパスや連携がスムーズになり、距離を縮めて自分たちのサッカーに集中できる」

第1節のつまずきについて代表チームの反応を問われると、「勝利し、しかも内容のあるスコアで勝つことが重要だった。それは大きな自信になる。全員が良くプレーし、チームは強い闘志を示した。戦術的にも相手は大きな脅威を与えられなかった」と語った。

次のコロンビア戦でも1位突破へ勝利が重要だと語った。 「グループステージを1位で突破することはいつも大切だ。強いコロンビアに勝つために、守備的にではなく、自分たちのサッカーをして勝利を aim する」

最後に、ポルトガルのサポーターが今やワールドカップ優勝を夢見ることができるかという質問には、こう締めくくった。 「もちろん、それは皆の夢です。私たちは大会を一戦ずつ着実に進めます。今は休息のときです。次にコロンビア戦を考え、その先は状況を見て判断しますが、ワールドカップ制覇へ全力を尽くします」