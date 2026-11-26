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サウジアラビアのアル・ナスルは、ポルトガル人のジョアン・フェリックスの将来に決着をつけた。契約延長条項を行使して2029年まで契約を延ばすことを決め、退団をめぐる憶測に終止符を打つとともに、今後数年間のチーム構想において最も重要な攻撃陣の一人を手放さない姿勢を明確にした。

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フェリックスの残留は、輝きを放つスターを引き留めるという単なる一手にとどまらない。アル・ナスルの内外を問わず、複数の当事者に戦術面と財政面の影響を及ぼすものだ。とりわけロシュン・サウジリーグの外国人選手枠に関する規定が据え置かれているため、外国人枠の一つひとつが補強計画において大きな意味を持つ。

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この決定はアル・ナスルに長期的な攻撃の安定をもたらす一方で、一部のライバルには新たな現実を突きつけ、チーム内の何人かの選手の選択肢を狭めることになる。こうして、ポルトガル人スターのリヤド残留をめぐる「勝者」と「敗者」が浮かび上がってくる。

ジョアン・フェリックス残留の勝者

アル・ナスルとその首脳陣

フェリックスの契約延長で最も恩恵を受けるのはアル・ナスルだ。攻撃の主要なキーマンの一人であり、チーム屈指のプレーメーカーを確保したことで、今後のチーム構想の礎に据えることができる。

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前線では変化が予想されるだけに、この一手の重要性はさらに増す。ジョン・デュランが退団し、クリスティアーノ・ロナウドの時代も終わりに近づいているなか、フェリックスの残留によって首脳陣は、得点力とチャンスメークの能力を備え、ライン間で動ける選手を軸に攻撃の仕組みを構築する機会を得ることになる。

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その価値は現在の数字が裏付けている。今シーズンのロシュン・サウジリーグでは開幕から11節で3ゴール8アシストを記録した。さらに昨シーズンはアル・ナスルのリーグ優勝に貢献し、同大会の最優秀選手賞も受賞している。

ジョアン・フェリックス

ポルトガル人スター自身も、アル・ナスルの構想で中心的な役割を担い続けることで、戦術面と財政面の安定を手にする。リヤドでは定期的に出場機会を得られ、ポルトガル代表での地位を取り戻すチャンスを与えてくれる環境を見つけたからだ。

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また、2029年までの契約延長により、さらなる成長を続け、ロシュン・サウジリーグ屈指のスターとしての地位を確立するための十分な時間を得られる。これまで欧州でのいくつかのキャリアにつきまとった移籍の繰り返しや不安定さとは無縁の環境だ。

イングランドのチェルシー

チェルシーもこの決定で財政的な恩恵を受ける一員となる。報じられている合意の詳細によれば、延長条項の行使に伴ってロンドンのクラブは約2000万ユーロを追加で受け取り、取引の総額は5000万ユーロ近くに達するという。

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ジョアン・フェリックス残留の敗者

サウジアラビアのアル・ヒラル

国内の競争という観点では、アル・ヒラルが最も痛手を負ったクラブの一つとして浮かび上がる。アル・ナスルがフェリックスのアル・ヒラル移籍の可能性を断ったことで、ロシュン・サウジリーグでの経験と違いを生み出せる攻撃力を兼ね備えた選手を獲得するチャンスを失ったからだ。

フェリックスほどのスターが加われば、どのライバルにとっても大きな戦力となったはずだ。しかし同選手のアル・ナスル残留は直接のライバルの力を高め、アル・ナスルは最大の攻撃の武器の一つを手元に残すというアドバンテージを得ることになった。

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スペインのバルセロナ

バルセロナも敗者の一つといえそうだ。フェリックスがアル・ナスルと2029年までの長期契約で結ばれたことで、低コストの取引であれ、適切な形での移籍であれ、来夏に同選手を呼び戻す構想はより難しくなった。

アル・ナスルのウイングと国内のプレーメーカー

チーム内に目を向けると、一部のサウジアラビア人選手がフェリックス残留の代償を払うことになるかもしれない。特に外国人選手枠が据え置かれ、このポルトガル人スターがサディオ・マネ、キングスレイ・コマン、アンジェロといった面々とともにアタッキングサードで重要なポジションを占めることになるからだ。

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こうした状況により、アブドゥルラフマン・ガリーブ、アイマン・ヤヒヤ、アブドゥッラー・アル・ハムダンは、限られた枠と既存の外国人アタッカー陣を前に、定期的な出場時間を得るためのより厳しい競争に直面することになる。

レンタル中の外国人選手と補強計画

また、ウェスレイをはじめとするレンタル中の外国人選手の復帰をめぐる計算も複雑になる。フェリックスが残留し、外国人枠がすでに埋まっているため、こうした選手たちがメンバー入りするのはより難しくなる可能性がある。

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影響は前線だけにとどまらず、移籍市場におけるアル・ナスル首脳陣の柔軟性にも及ぶ。2029年まで攻撃的な外国人枠を一つ確保しておくことで、現在所属する外国人選手の誰かを放出しない限り、守備的MFや左サイドバックなど他のポジションの補強を探る際に慎重な取捨選択を迫られる可能性があるからだ。

このように、ジョアン・フェリックスの契約延長は、アル・ナスルにとって単なる戦力面での収穫にとどまらず、クラブ内外の計算を組み直す一手となりそうだ。アル・ナスルが安定を手にし、選手が長期にわたって中心的な役割を得る一方で、ライバルが同選手を引き抜く可能性は低下し、チーム内で出場機会を争う選手たちへのプレッシャーは高まることになる。