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アル・ナスルに所属するポルトガル人ジョアン・フェリックスが、ポルトガル紙『レコルド』のインタビューに応じ、いくつもの重要なテーマについて語った。チームメイトのクリスティアーノ・ロナウドとの関係や、ポルトガル代表の元主将が抱く1000ゴール到達への野望に言及したほか、カタールのアル・サッド戦で決めた圧巻のゴールの舞台裏、アル・ナスルでの将来、そして欧州復帰の可能性についての考えを明かしている。

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フェリックスはロナウドの現状にも触れ、アル・ナスルの主将はキャリアの終盤に差し掛かり、自身の大きな個人目標の一つである1000ゴール達成に近づいている今も、サッカーへの情熱を変わらず持ち続けていると強調した。

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アル・ナスルのスターは「クリスティアーノは元気だ。仕事やサッカー、そして1000ゴール到達への情熱を今も同じように持っている。達成まで、もうそれほど多くは残っていない」と語った。

さらに「普段と違う振る舞いや、態度の変化は感じなかった」と続け、ロナウドはキャリアの最終段階を楽しみ、毎日、毎回のトレーニング、そして一試合一試合を大切にしようとしており、これまで成し遂げてきたことすべてを振り返る時間は十分にないのかもしれないと指摘した。

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ロナウドとジェズスの対立に対するフェリックスの立場

ロナウドとジョルジェ・ジェズス監督の間で続く対立について、フェリックスはどちらの側にも立つことを拒んだ。こうした問題に関わることは好まず、対立に関する詳細もすべては把握していないと説明している。

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また、常にその姿があることに人々が慣れていただけに、ロナウドが国際舞台にいないのは不思議なことだと述べた。そのうえで、アル・ナスルの主将はポルトガルサッカー史上屈指の存在であり続け、その地位はファンの記憶に刻まれ続けるだろうと強調した。

一方で、フェリックスはジョルジェ・ジェズス監督を称賛し、その戦術スタイルは自身の能力に合っていると説明した。さらに、今後の戦い、とりわけ3月に控えるオランダ戦に向けてしっかりと準備する必要性を強調した。

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アル・サッド戦のオーバーヘッド、プスカシュ賞への夢とロナウドの冗談

フェリックスは、AFCチャンピオンズリーグエリートのカタールのアル・サッド戦で決めた見事なゴールについても語った。ファンを魅了したオーバーヘッドキックによる一撃で、クロスが左足に来たため、チャンスを生かしてこの形でシュートを打つことを決めたという。

本人によれば、オーバーヘッドキックは目新しいものではない。子どもの頃から父親や兄弟と一緒に海辺へ出かけた際に練習を重ねてきたといい、それが試合でボールをあの形で扱えた理由だと明かした。

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フェリックスは、このゴールは世界最優秀ゴールに贈られる「プスカシュ賞」を争うにふさわしいと考えている。一方で、この1年には他にも素晴らしいゴールがあったと認め、その一つとしてモレイレンセのサイドバックで友人のフランシスコ・ドミンゲスのゴールを挙げ、受賞者発表のセレモニーで共に顔を合わせられることを願った。

このゴールの舞台裏にはロナウドの姿もあった。ロナウドは試合後のロッカールームでチームメイトをからかい、自身はこれまでにオーバーヘッドキックで2ゴールを決めていると念を押したうえで、同じ形でもう1ゴール決めてみろと求めたという。

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ジョアン・フェリックスがアル・ナスルでの将来を決める時期

自身の将来について、フェリックスは現在はアル・ナスルでの歩みに集中しており、このクラブでさらに多くのタイトルを獲得したいと強調した。ただし、残留か退団かの最終決断は、シーズン終了と重なる今後の4月から5月より前に下すことはないと説明した。

また、欧州5大リーグのビッグクラブへの復帰の可能性も否定しなかった。その考えは今も自身の野望の一つだと強調しつつ、次のステップの選択は、クラブのプロジェクトの内容やプレースタイル、そして監督が自身の能力や希望するポジションにどれだけ合っているかによって決まると語った。

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同時に、フェリックスはサウジ・プロリーグ(ロシュン・リーグ)での挑戦を擁護した。リーグの競争レベルや在籍する外国人選手の質を称賛し、アル・ナスルでの試合とポルトガル代表での国際試合の間に、フィジカルの強度や試合の激しさの差は感じないと強調している。

フェリックスの発言からは、欧州への野心を捨てることなく、アル・ナスルでの現在の挑戦に集中し続ける姿勢がうかがえる。去就の決断に向けていくつもの判断基準を示したフェリックスにとって、来たるシーズンの終わりが行き先を決める重要な時期となりそうだ。