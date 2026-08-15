スペイン人フェラン・トーレスが、カタルーニャのクラブのユニフォームで過ごした4シーズン半を経て、バルセロナでのキャリアに幕を下ろした。移籍金5000万ユーロでパリ・サンジェルマンへと移り、バルセロナの歴史において売却額で歴代5位の選手となった。

トーレスはソーシャルメディア上のアカウントを通じて、バルセロナのファンに向けた感動的な別れのメッセージを送り、クラブで過ごした期間への感謝を表明した。チームのユニフォームを身にまとい、そのカラーのために戦えたことは自身にとって大きな名誉であり、カンプ・ノウでの経験が競技面と人間面の両方での成長に寄与したと強調した。

トーレスは2022年1月、マンチェスター・シティからバルセロナに加入し、4シーズン半にわたってチームの一員となった後、5000万ユーロで移籍を成立させたパリ・サンジェルマンで新たな挑戦に臨むことを決断した。

スペイン人ストライカーは、バルセロナで過ごした年月が自分をより良い選手、より良い人間にしてくれたと語り、持てる限りの力を尽くしてチームがふさわしい地位を取り戻すのを助けたいという志を抱いてクラブに加入したと述べた。そして、チームに在籍した期間を通じて、バルセロナは自分にとって家のような存在であり続けたと強調した。

トーレスはさらに、クラブ内で築いた関係にも言及し、ピッチの内外で友人を、そして自身やチームメートの成長に役割を果たした人々を残して去るのだと強調し、思い出と成果に満ちた時期だったと表現してその段階を締めくくった。

バルセロナでのキャリアを通じて、トーレスはスペイン・リーグで3つのタイトルを獲得したほか、コパ・デル・レイで2つ、スペイン・スーパーカップで3つのタイトルを手にした。また、クラブのユニフォームで200試合の壁を突破し、その間に65ゴールを決め、23アシストを記録した。