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Paris Saint-Germain v SK Slovan Bratislava - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

翻訳者：

フェラン・トーレス、バルセロナとレアル・マドリードの欧州王座候補について見解を示す

パリ・サンジェルマン 対 スロヴァン・ブラチスラヴァ
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トーレス、エンリケの下で輝きを放つ

スペイン代表のフェラン・トーレスが輝きを放ち、パリ・サンジェルマンをチャンピオンズリーグでの好スタートへと導いた。水曜夜に行われた大陸大会の第1節で、スロバキアのスロバン・ブラチスラバに大勝（6-1）を収めた試合でハットトリックを達成した。

試合後の記者会見でトーレスは、この夏の移籍市場でバルセロナから加入したフランスの同クラブでの大きな喜びを語った。

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トーレスは次のように語った。「ここでは幸せを感じている。幸せなときは、自分の最高のプレーができるものだ。パリ・サンジェルマンでとても幸せだよ」

また、バルセロナがチャンピオンズリーグのタイトルを争う力をどれだけ持っているかという質問に対し、スペイン人FWはこう答えた。「そうだね、バルセロナはタイトル獲得の候補チームの一つだ。レアル・マドリードもライバルだし、バイエルン・ミュンヘンもそう、そして我々もだ。激しい競争になるだろう」

これはフェラン・トーレスにとってチャンピオンズリーグでのキャリア初のハットトリックであり、同大会でのパリ・サンジェルマンでの初戦での出来事だった。これは、彼がこれまでチャンピオンズリーグで戦った50試合では成し遂げられなかったことである。バレンシアで9試合、マンチェスター・シティで7試合、そしてバルセロナのユニフォームで34試合を戦っていた。

各トピックやニュースについては「Kooora」のフォーラムでさらに深く議論できます。


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