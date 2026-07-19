スペインは日曜、史上2度目のW杯制覇。ルイス・デ・ラ・フエンテ監督率いるチームは決勝でアルゼンチンを終始圧倒したが、90分は0－0で終了。 延長後半、エンツォ・フェルナンデスが退場した直後、フェラン・トーレスが試合唯一のゴールを決め、スペインが1－0で勝利した。

アルゼンチンのリオネル・スカローニ監督はイングランドとの準決勝から先発3人を入れ替え、ロドリゴ・デ・ポール、ニコ・ゴンサレス、ナウエル・モリーナを起用。スペインはフランスを2－0で下した準決勝と同じ布陣で臨んだ。

序盤こそアルゼンチンが意外な攻撃性を示したが、スペインが序盤から圧力をかけた。ダニ・オルモはラミン・ヤマルの起点となり、ヤマルはペナルティエリア内のリバウンドから決定機を得たが、GKエミリアーノ・マルティネスに阻まれた。

スペインはボール支配率で優位に立ち、アルゼンチンはロングボールで反撃を狙った。GKウナイ・シモンがゴールから大きく飛び出し、フリアン・アルバレスへパスを送ったが、トラップが合わずシュートには至らなかった。

直後、ヴィンチッチ主審はオルモの脚に激しくタックルしたマカリストにイエローカードを提示せず、周囲を驚かせた。試合は徐々にフィジカル重視となり、選手たちは1対1で優位に立ち、ヴィンチッチの「疑わしきは罰せず」の判断を誘おうとした。

試合は時折緊張感が高まった。アルゼンチンは攻撃面で物足りなかったが、守備ではまとまりを見せた。ミケル・オヤルサバルのシュート以外はほとんどチャンスを許さなかったが、直後にリサンドロ・マルティネスが中盤でオヤルサバルを倒しイエローカードを受けた。

この場面ではカメラがマルティネスに集中し、彼は直後に交代をリクエスト。元アヤックスの選手は自らピッチを離れ、ニコラス・オタメンディと交代した。前半はこれ以上の見せ場なく終了した。

後半開始早々のスルーパスは危険だったが、バエナのシュートは枠を外れ、マルティネスがセーブ。アルゼンチンはパレデスが投入され、すぐイエローを貰うなど荒いファウルで存在感を示した。

スペインはさらに試合を支配し、フェラン・トーレス投入後は優位に立った。トーレスには決定機が複数あったが、特にヘディングは決めるべきだった。マルティネスは試合を追うごとに存在感を高め、ボールを magnet のように引き寄せた。

メッシは長い間沈黙したが、ロスタイムにスペースを得て放ったシュートは土壇場でブロックされた。スペインは素早く切り替えてニコ・ウィリアムズにチャンスを作ったが、彼もまたマルティネスに阻まれた。直後、フェルナンデスが度を越したタックルで2枚目のイエローを受け退場となった。

パレデスの危険なファウル（2枚目の警告は免れた）の後、スペインは後半アディショナルタイムに最後の好機を得る。ヤマルが遠めの位置から放ったシュートも、マルティネスが再びセーブし、10人となったアルゼンチンを救った。

延長戦ではニコ・ウィリアムズのヘディングがわずかに外れ、直後のリバウンドをアスレティック・クラブのFWが押し込んだ。しかしオタメンディが軽く接触しただけで倒れた場面では、メリノのファウルが疑われたものの、ヴィンチッチ主審は即座に試合を止め、VARのダンカートも介入しなかった。

アルゼンチンはPK戦に持ち込むため、狡猾なファウルでスペインのペースを乱した。タリアフィコがヤマルに執拗に絡み、ヤマルは苛立ちを露わにした。

それでもスペインはリードを奪う絶好機を迎えた。フリーのメリノがヘディングを枠外に外した。フラストレーションは高まったが、デ・ラ・フエンテ監督は集中力を保たせた。

後半開始1分、ウィリアムズが折り返し、フェランが先制。バルセロナFWは追加点のチャンスもあったがオフサイド判定。

試合終了間際、アルゼンチンは何度か決定機を作った。特にジュリアーノ・シメオネには自国をPK戦へ導くチャンスがあったが、ペナルティエリア内で決めきれなかった。こうしてアルゼンチンの2連覇はならず。一方、スペインは2010年以来となる初の世界タイトル獲得を祝っている。