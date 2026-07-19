スペインが日曜、史上2度目のW杯制覇。ルイス・デ・ラ・フエンテ監督率いるチームは決勝でアルゼンチンを終始圧倒も、90分は0－0。 延長後半、エンツォ・フェルナンデスの退場で10人となったアルゼンチンに対し、フェラン・トーレスがニュージャージー州イーストラザフォードのメットライフ・スタジアムで唯一のゴールを決め、1－0でスペインが勝利した。

アルゼンチンのリオネル・スカローニ監督はイングランドとの準決勝から先発3人を入れ替え、ロドリゴ・デ・ポール、ニコ・ゴンサレス、ナウエル・モリーナを起用。スペインはフランスを2－0で下した準決勝と同じ布陣で臨んだ。

序盤こそアルゼンチンが意外な攻撃性を示したが、スペインが主導権を握った。ダニ・オルモはラミン・ヤマルの起点となり、ヤマルはペナルティエリアで跳ね返ったボールを拾って決定機を迎えたが、GKエミリアーノ・マルティネスに阻まれた。

スペインがボールを支配し、アルゼンチンはロングボールで反撃を狙った。GKウナイ・シモンがゴールから飛び出し、フリアン・アルバレスへパスを送ったが、トラップが合わずシュートには至らなかった。

直後、ヴィンチッチ主審はオルモの脚を削ったマカリストにイエローカードを提示せず、周囲を驚かせた。試合は徐々にフィジカル重視となり、選手たちは1対1で勝ち、ヴィンチッチの「疑わしきは罰せず」の判断を誘おうとした。

試合は時折緊張感が高まった。アルゼンチンは攻撃面で物足りなかったが、守備ではまとまりを見せた。ミケル・オヤルサバルのシュート以外はほとんどチャンスを許さなかったが、直後にリサンドロ・マルティネスが中盤でオヤルサバルを倒しイエローカードを受けた。

この場面ではカメラがマルティネスに多く向けられ、彼は直後に交代を要請。元アヤックスの選手は自らピッチを離れ、ニコラス・オタメンディと交代した。前半はこれをもって終了した。

後半開始早々のスルーパスは危険だったが、バエナのシュートは枠を外れ、マルティネスがセーブ。アルゼンチンはパレデスが投入され、すぐイエローを貰うなど荒いファウルで存在感を示した。

スペインはさらに主導権を強め、フェラン・トーレス投入後は欧州勢が圧倒。トーレスには決定機が複数回訪れ、特にヘディングは枠を捉えたかった。それでもマルティネスは試合を追うごとに存在感を高め、ボールを磁石のように引き寄せた。

メッシは長い間沈黙したが、ロスタイムにスペースを得て放ったシュートは土壇場でブロックされた。スペインは素早く切り替えてニコ・ウィリアムズにチャンスを作ったが、彼もまたマルティネスに阻まれた。直後、フェルナンデスが度を越したタックルで2枚目のイエローを受け退場となった。

パレデスの危険なファウル（2枚目の警告は免れた）の後、スペインは後半アディショナルタイムに最後のチャンスを得た。ヤマルがファーサイドへ鋭いシュートを放ったが、マルティネスが再び好セーブで10人のアルゼンチンを救った。

延長戦ではニコ・ウィリアムズのヘディングがわずかに外れ、リバウンドを押し込んだ。直後、オタメンディが軽く触れただけで倒れた場面ではファウルの疑いもあったが、ヴィンチッチ主審は即座に試合を止め、VARのバスティアン・ダンカートも介入しなかった。

アルゼンチンはPK戦に持ち込むため、狡猾なファウルでスペインのペースを乱した。タリアフィコがヤマルに執拗にしがみつき、ヤマルは苛立ちを露わにした。

それでもスペインは決定機を得る。フリーのメリノがヘディングを外した。フラストレーションは募ったが、デ・ラ・フエンテ監督は集中力を保たせた。

後半開始1分、ウィリアムズの折り返しをフェランが決め0－1。バルセロナFWは2点目のチャンスもあったがオフサイド判定。

試合終了間際、アルゼンチンは何度か決定機を作った。特にジュリアーノ・シメオネには自国をPK戦へ導くチャンスがあったが、エリア内で決めきれず。こうしてアルゼンチンの2連覇はならず。一方、スペインは2010年以来となる初の世界タイトル獲得を祝っている。



