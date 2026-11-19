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パリ・サンジェルマンは、1月の移籍市場でフェラン・トーレスをアトレティコ・マドリーに売却する用意があるとの報道を強く否定した。スペイン人FWは調子を落としているが、当面の去就を巡る食い違う報道がパリで大きな議論を呼んでいる。

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トーレスに早期退団の噂

大きな期待を背負い、 5000万ユーロという高額な移籍金 で加入したトーレスだが、報道によればPSG首脳陣を十分に納得させられていない。元バルセロナのアタッカーは加入後に7ゴールを挙げたものの、9月20日以降は一度も得点できていない。

長引く無得点は、チームへの適応や長期的な立場に深刻な疑問を生んでいる。『El Nacional』は、早期退団が現実的な可能性になっていると主張した。

スペイン発の報道に食い違い

同じ報道によると、PSGは1月にトーレスを放出することに前向きだという。アトレティコ・マドリーが強い関心を示しており、すでに初期段階の話し合いも行われたとしている。

しかし、この主張には直ちに反論が出た。『PSG Inside Actus』はスペイン発の報道を全面的に否定。食い違う二つの見方により、トーレスの当面の去就は不透明なままだ。スポーツアドバイザーのルイス・カンポスは、クラブの多額の投資を守るため、同選手を大幅に値下げして売却することを拒んでいると報じられている。

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不調で高まるパリでの重圧

加入後の7ゴールを踏まえれば、パリでの序盤が完全な失敗だったわけではない。それでも、最近の無得点は懸念材料だ。PSGの攻撃陣ではポジション争いも極めて激しい。先発への定着を目指すFWにとって、長期間得点できない状況はすぐに問題となり得る。

トーレスが監督の信頼を保ち、高額な移籍金に見合う働きを示すには、早急に決定力を取り戻さなければならない。クラブは、厳しい戦術的要求に適応するための時間をさらに与えるとみられる。

トーレスに迫る期限

個人のパフォーマンスが早急に改善しなければ、PSG首脳陣は難しい決断を迫られる。選手の市場価値と、クラブの経済面および競技面での期待をどう両立させるかは、非常に繊細な問題になり得る。現時点で、冬のアトレティコ・マドリー移籍説を巡っては見方が大きく分かれている。