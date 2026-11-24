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パリ・サンジェルマンのFWフェラン・トーレスが、古巣バレンシアの本部が入る不動産を購入した。スペイン代表FWは約700万ユーロを投じたと報じられており、プロキャリアをスタートさせたクラブの「大家」となった。

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バレンシア中心部で大型投資

バレンシアの下部組織出身であるトーレスが、現在クラブの事務所が入るビルの購入を完了した。名高いメスタージャのすぐ隣に位置するこの物件は、地上階に加えて５つの階を備える。延べ床面積は約5000平方メートルに及び、同市で拡大するトーレスの事業資産に新たな大型物件が加わった。

この取引を最初に報じたのは『Valencia Plaza』で、その後、『AS』も確認した。マンチェスター・シティ、バルセロナを経て、 現在はフランスの首都 でプレーするPSGのスターが、故郷とのつながりを保ち続けていることを示す取引だ。トーレスはこの物件に700万ユーロを投じ、同市の将来的な再開発の中心地に足場を築いた。サッカー以外での長期的な資産形成にも目を向けている。

このビルはクラブの日常業務の中枢だが、所有者が変わった今、本部としての利用は一時的なものとなる。新たな所有者はトーレスになったものの、クラブがすぐに退去するわけではない。クラブの下部組織が輩出した成功例の一人が、プロキャリアの出発点となった古巣に物件を貸し、賃料を受け取るという異例の関係が生まれた。

ヌエボ・メスタージャへの移転計画

今回の売却は、バレンシアが長年進めてきた新スタジアム計画と直接結びついている。ヌエボ・メスタージャの工事は予定どおり進んでおり、クラブは来シーズンから新たな本拠地へ移る準備をしている。移転に伴い、事務部門もすべて新スタジアム内に集約するため、現在の事務所ビルは長期的には不要になる。そこでクラブは資金調達のため、ビルを売りに出した。

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新スタジアムが完全に完成し、使用可能になるまで、バレンシアは借り主としてこのビルに残る。これにより、建設の最終段階でもクラブの業務を滞りなく続けられる。クラブにとっては売却によってすぐに資金を確保できる一方、トーレスは旧スタジアムがいずれ取り壊された後、大きな変貌が見込まれる地区の好立地物件を手に入れた。

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地元で広がる不動産投資

26歳のアタッカーがバレンシアの不動産市場に進出するのは、これが初めてではない。トーレスはすでにメスタージャ周辺に、約50の事務所が入る別の大型物件を所有している。この地域の資産価値が将来上がると見込んでいるのは明らかだ。こうした投資の戦略的価値は、チームの市内移転後に全面的な再開発が予定されている現在のスタジアム用地の行方と結びついている。

現在の計画では、メスタージャの敷地は最終的に更地となり、約500戸の新たな住宅が建設される見通しだ。スポーツ施設から住宅・商業地区への転換により、不動産価値は大幅に上昇するとみられる。トーレスが新たな物件を確保した一方、バレンシアは推定評価額が約１億5000万ユーロに上るスタジアム本体の敷地について、引き続き買い手を探している。

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１月の補強に向けた資金を確保

今回の売却で得られる700万ユーロはバレンシアの収入となり、クラブの財務面の自由度を高める貴重な資金になる。短期的には、冬の移籍市場で重要な役割を果たすとみられる。クラブ首脳陣は、ラ・リーガで競争力を維持するために強化が必要ないくつかの重要なポジションをすでに特定しており、トーレスとの取引で得た資金を１月の補強候補獲得に充てられる。

トーレスにとって、今回の取引は投資家としての手腕をさらに印象づけるものとなった。PSGとスペイン代表でタイトルを獲得することが引き続き第一の目標だが、バレンシアでの事業活動により、今後何十年にもわたって同市で大きな存在であり続けるだろう。