アムステルダムのフェムケ・ハルセマ市長は、10月15日に行われるヨーロッパリーグのAZ対ハポエル・ベエルシェバ戦で、ハポエル・ベエルシェバのファンを締め出すというトライアングル（自治体、警察、検察）の決定に大きな役割を果たした。 デ・テレフラーフは、ハルセマ市長がイスラエル人ファンの排除に向け、同僚のアンヤ・スホウテン市長（アルクマール）に「強い圧力」をかけたと報じている。

AZはこの日 earlier、公共の安全に関する判断に基づき、トライアングルがハポエルのファンを入場させない決定を下したと発表していた。「AZは、この試合が社会の中でさまざまな反応や見解を呼ぶことを理解しており、この件について人々の意見が分かれることを尊重する」とクラブは記した。

「しかし、我々の責任は、UEFAと所管当局が定めた枠組みの中で、安全かつ責任ある試合運営を行うことにある」とAZは述べた。

アルクマールのスホウテン市長は先週まで、自身の街にハポエルのファンを迎え入れる考えだった。アルクマール市はアムステルダム市当局に対し、ファンを締め出す直接的な理由はないと伝えていた。

「これにより、アムステルダム側では『驚き、そして何より懸念』が生じた。アムステルダムはすでに9月11日の時点で、『アムステルダムに関する情報、シグナル、経験、リスク、そして想定されるリスク』をアルクマールに伝えていた」と、デ・テレフラーフは書いている。

ハルセマ市長は、2024年の「ユダヤ人狩り」の再発を直ちに懸念していた。当時、アヤックスとの欧州戦後、マッカビ・テルアビブの複数のサポーターがアムステルダム中心部で襲撃されていた。

試合はアルクマールで行われるものの、ハルセマ市長はハポエルのファンがアムステルダムに宿泊すると懸念していた。そのため彼女はアルクマールのトライアングルと早急に協議の場を持つことを望み、月曜日のその協議を経て、ハポエルのファンはやはり歓迎されないことが明らかになった。

スホウテン市長の報道官は次のように述べた。「我々は長い間、アウェーサポーターありで試合を行う方針を維持してきた。UEFA、AZ、ハポエルからの情報に基づき、それを運営できると考えていた。」

「アムステルダムのトライアングルからの強い要請もあり、我々は最終的にアウェーサポーターを締め出す決定を下した」とスホウテン市長は語った。この決定は中央ユダヤ協議会（CJO）から激しく批判されている。

「アルクマールがそこから引き出した教訓は、だったらイスラエル人サポーターは入れない、ということだ」とCJOは記した。「本来の教訓は、今回こそ脅迫する側に対して政府が間に合う形で対応するべきだ、というものだったはずだ。当時の被害者が今やリスクとして持ち出されている。」

これに対し、スホウテン市長の報道官はデ・テレフラーフに対してこう反応している。「その感情は理解している。我々としても本来はハポエルのサポーターを迎え入れたかった。しかし、選手とサポーターの安全を確実に保証できなければならない。」



