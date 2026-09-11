フェネルバフチェは最終的に、イスマイル・カルタル監督の退任を受け入れたようだと、トルコメディアが金曜午後に報じた。強豪クラブは指揮官の考えを変えさせることができず、ディルク・カイトが当面は暫定監督としてチームを率いることになった。

カルタル監督は木曜夜、ASローマとのチャンピオンズリーグ後に大きな驚きをもたらした。フェネルバフチェは1-1で引き分け、その後の記者会見で指揮官がまったく予想外に辞任を発表した。

その少し前には、カルタル監督は自軍の選手たちを手放しで称賛していた。「今夜は選手たちを祝福し、私は辞任する。これまで受けてきたすべての支援に対して、サポーター、メディアの皆さん、スタッフ、そして選手たちに感謝したい」と語った。

指揮官は、この決断をトルコの名門クラブの利益のために下したとしている。「私はクラブの道を切り開くためにこの決断を下した。私たちはチームとしてこの決断をともに下した」とカルタル監督は述べ、さらにフェネルバフチェの監督として復帰する意思はないことも明かした。

アジズ・ユルドゥルム会長は当初、カルタル監督の退任に応じることを拒んでいた。「彼は我々の監督のままだし、そのことは本人にも伝えた。私たちは一緒に進んでいく。我々は家族のようなものだ。私が去るまでは、彼が監督であり続ける」と、この驚きの発表後に会長は反応していた。

しかし金曜になると、カルタル監督の復帰はますます可能性が低くなっていることが明らかになった。指揮官はトレーニングに姿を見せず、ジャーナリストのヤウズ・サブンクオールによれば携帯電話の電源を切っており、クラブ首脳陣とも連絡が取れない状態だった。その後、カイトがゼキ・ギョレとともにトレーニングを指揮した。

トルコメディアによれば、フェネルバフチェはすでにカルタル監督が実際に退任することを受け入れているという。クラブ首脳陣は引き留めようとしたものの成功せず、少なくとも当面はカイトがトップチームの指揮を執ることになるようだ。

カイトはトップチームとともに、次のリーグ戦となる来週月曜日のガジアンテプ戦に向けて準備を進めている。