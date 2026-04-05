フェネルバフチェ、ベシクタシュとの緊迫した一戦を試合終了間際に決着

フェネルバフチェとベシクタシュの非常に見応えのある一戦は、最終的にフェネルバフチェの僅差での勝利（1-0）で幕を閉じた。この結果により、フェネルバフチェは今週末早々にライバルであるガラタサライが敗れたことを利用することになった。

試合開始からわずか数秒で、ホームチームは先制点の絶好のチャンスを迎えた。ドルゲレス・ネネは華麗なフェイントでディフェンスをかわしたが、そのシュートは最終的にエルシン・デスタノグルのゴールをわずかに外れた。

ベシクタシュも先制点の絶好機を迎えた。オルクン・コックジュの素晴らしいクロスをオ・ヒョンギュがヘディングで合わせ、あと少しでゴールに突き刺さるところだったが、ヴァーツラフ・チェルニーもそのリバウンドを押し込むことはできなかった。

前半、両チームとも何度か危険な場面を作った。特にタリスカのフリーキックや、反対サイドからのコックチュの素晴らしいミドルシュートは、エデルソンが辛うじてゴール上へと弾き出した。

また、前半終了間際にはマッテオ・グエンドゥジが左サイドから鋭い攻めを見せたが、彼のクロスは最終的に味方に届かず、ベシクタシュがクリアして危機を脱した。両チームとも無得点のままハーフタイムを迎えた。

後半開始から10分、フェネルバフチェはグエンドゥジのミドルシュートで再び先制点に迫った。続くコーナーキックからホームチームは1-0とするかと思われたが、ショートコーナーからベシクタシュのDFゲカン・サズダギがオウンゴールを献上したこのプレーは、オフサイドの判定により無効となった。

長い間得点が入らなかったにもかかわらず、両チームのライバル関係もあって、試合は興味深い展開を保った。フェネルバフチェは、ベシクタシュの守備陣の大きなミスをシディキ・シェリフが活かせなかった。

後半最大のチャンス――少なくともその時点では――はケレム・アクトゥルコグルが掴んだ。絶好の1対1の局面でゴールキーパーのデスタノグルと対峙したが、相手GKは見事なセーブでゴールを死守し、この試合のヒーローとなった。

その直後、ゴールキーパーは再びその実力を発揮した。アクトゥルコグルが再び抜け出し、巧みにシェリフへパスを通したが、そのシュートもまた見事にセーブされた。

試合終了間際、ペナルティエリアの端でネネがエマニュエル・アグバドゥに激しく倒され、主審がPKを宣告。アクトゥルコグルが11メートル地点から決勝点を決めた。