フェネルバフチェ、チャンピオンズリーグで2-0のリードを守れず

フェネルバフチェは火曜日、ホームでスラヴィア・プラハと対戦し、2-0とリードしながら2-2で引き分けた。先週のアストン・ヴィラ戦で喫した0-6の敗戦から立ち直る勝利はならず、来週月曜日に控えるガラタサライとのトルコの大一番に向けても弾みをつけられなかった。

ホームのフェネルバフチェは夢のようなスタートを切った。オウズ・アイドゥンが鮮やかなシュートをゴール左上に決めると、ネルソン・セメドのお膳立てからメイソン・グリーンウッドが至近距離で強烈なシュートを決めた。一方で、開始から20分足らずでナタン・アケが膝の負傷により交代を余儀なくされるアクシデントもあった。

スラヴィア・プラハは厳しい立ち上がりをすぐに振り払い、ルカーシュ・プロヴォドのゴールで2-1とした。マテオ・ゲンドゥージが自陣ペナルティーエリア内で不用意にボールを失った直後のことだった。その後、ゲンドゥージ、アイドゥン、ヴェダト・ムリキがフェネルバフチェの3点目に迫ったが、イスタンブールでの前半にさらなるゴールは生まれなかった。

後半、アウェーのスラヴィア・プラハは同点ゴールを狙った。試合開始から1時間が経過した頃にはヴィクトル・ノヴァクが決定機を迎えたが、トルコのチームの守備に間一髪で阻まれた。その直後、前線ではムリキに代わってロメル・ルカクが投入された。後半はスラヴィア・プラハが優勢だったことは明らかだった。

フェネルバフチェのファンは密かに勝利への期待を強めていったが、スラヴィア・プラハは終盤も諦めず、圧力を一段と強めた。左サイドバックのアーチー・ブラウンは左サイドで活発に動いたものの、ホームチームが待ち望んだ3-1とするゴールは生まれなかった。

スラヴィア・プラハは最後まで攻撃を続け、フェネルバフチェは主にカウンターを狙った。しかし、右サイドからの正確なクロスをパヴェル・カコルが至近距離で決め、エデルソンを破った。フェネルバフチェにとって、チャンピオンズリーグでまたしても痛手となった。