フェネルバフチェがトルコ・シュペルリグ開幕節でいきなり黒星を喫した。敵地でのゲンチレルビルリイ戦で、イエロー・カナリアーズはまさかの2-1で敗戦。アンダーソン・タリスカが先制点を決め、これで直近5試合で5ゴールとした後、フェネルバフチェは完全に崩れた。

フェネルバフチェでは、イスマイル・カルタル監督が3人いるオランダ人選手のうち1人、ネイサン・アケを起用できた。ベテランのアケは先発し、ミラン・シュクリニアルとセンターバックを組んだ。ジェイデン・オーステルウォルデとアントニー・ムサバはまだ回復途中にある。

さらに、エンゴロ・カンテとメイソン・グリーンウッドがベンチスタートだった点も目を引いた。カルタル監督はおそらく、オリンピック・リヨンとのチャンピオンズリーグ・プレーオフを見据えてそうしたのだろう。イスタンブールで行われる第1戦は、すでに火曜日に控えている。

そのスター選手たちをピッチに置かずとも、フェネルバフチェは開始15分足らずで先制した。オウズ・アイドゥンの強烈なシュートはイルファン・エグリバヤトにいったん防がれたが、フェネルの元GKは、その後のタリスカの押し込みにはなすすべがなかった。0-1。

マッテオ・ゲンドゥージの一瞬の隙により、フェネルバフチェのリードは前半のうちに消えた。フランス人MFはセク・コイタにボールを奪われ、コイタはフランコ・トンギャへラストパス。イタリア人MFがファーサイドへ冷静に流し込み、1-1となった。

後半開始10分、フェネルバフチェはさらに痛手を負う。アブドゥラヒム・ドゥルスンが圧巻のスプリントを見せると、鋭いクロスをオグルジャン・ユルギュンへ供給。これを正確に頭で合わせられ、2-1とされた。

フェネルバフチェは反撃を強いられたが、イルファンが立ちはだかった。タリスカの強烈な一撃を見事なセーブで阻み、古巣の前に大きく立ちはだかった。

結局、フェネルバフチェは勝ち点1すら持ち帰れなかった。途中出場のグリーンウッド、カンテ、ケレム・アクテュルコール、ヴェダト・ムリキ、ネルソン・セメドも違いを生み出せなかった。リヨンとの2試合の合間には、フェネルはホームでコンヤスポルと対戦する。