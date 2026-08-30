フェネルバフチェは日曜日、スュペル・リグで取りこぼさなかった。イエロー・カナリアーズはベダト・ムリキとオグズ・アイドゥンのゴールにより、サムスンスポルを0-2で下した。イスマイル・カルタル監督のチームはこれで3試合を終えて勝ち点6とし、サムスンスポルも3試合消化で勝ち点4のままとなっている。

フェネルバフチェはサムスンでの一戦にこれ以上ない形で入りかけた。オグズのクロスにムリキが合わせると、冷静に左足でボールを左隅へ流し込み、0-1とした。

そのわずか数分後、ムリキはPKを得る権利があったようにも見えた。サムスンスポルのペナルティーエリア内でシュートを放った後、ガブリエレ・グアリーノにすねを蹴られたためだ。しかし主審とVARは、その反則は十分に重いものではないと判断した。

アーチー・ブラウンの見事なお膳立てから、コソボ代表FWにはこの夜2点目を決める次のチャンスが訪れた。しかしゴール前数メートルの位置から放ったヘディングは、本人も信じられない様子でクロスバーを直撃した。

後半開始5分、フェネルバフチェがついに待望の0-2を決めた。フェネルバフチェはカウンターを繰り出し、イルファン・ジャン・カフヴェジが左サイドでフリーのオグズを見つけると、オグズは左足の前にボールを置いて強烈に振り抜いた。

フェネルバフチェはその後も追加点の好機を作り続けたが、ムリキやロメル・ルカクらの決定機逸もあって、これ以上スコアは動かなかった。それでもネイサン・アケらを擁する守備陣が無失点を守り切り、フェネルバフチェにとってはまったく問題ではなかった。結果は0-2だった。