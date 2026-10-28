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フェネルバフチェは、クラブのレジェンドで元リヴァプールFWのディルク・カイトがトップチームの指揮を暫定的に執ると正式に発表した。国内大会と欧州大会の双方で不本意な結果が続き、イスマイル・カルタルが即時辞任したことを受けての決定だ。

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カイトが暫定的に指揮へ

トルコの強豪フェネルバフチェは、カルタルの退任を受けて迅速に動き、カイトが暫定的にトップチームを率いると発表した。元オランダ代表のカイトは2012年から2015年までイスタンブールで選手として活躍し、今回の昇格まではアシスタントコーチを務めていた。クラブは現在、2026-27シーズンの残り期間にチームを率いる正式な後任を探している。

クラブの公式声明は簡潔で、シュクル・サラジオウル・スタジアムでの指揮体制が直ちに変わることを伝えた。フェネルバフチェは発表した声明で、「イスマイル・カルタルの辞任を受け、クラブは新たな監督が決まるまで、ディルク・カイトをサッカーAチームのテクニカルコーディネーターに任命した」と発表した。









イスマイル・カルタルの失速

カルタルはチームを約20年ぶりにチャンピオンズリーグへ導いたものの、その任期は突然終わりを迎えた。欧州大会への出場権獲得は称賛されたが、主要なライバルとの対戦で悲惨な結果が続き、状況は急速に悪化。ホームでのベシクタシュ戦の敗北と、宿敵ガラタサライとのアウェー戦での痛い敗戦によって優勝争いで後れを取り、重圧は限界に達した。

しかし、首脳陣とサポーターにとって最後の決め手となったのは、欧州の舞台での屈辱的なパフォーマンスだった。ベテラン指揮官はUEFAチャンピオンズリーグでアストン・ヴィラに0-6で大敗し、批判の矢面に立たされた。この大差での敗戦と国内での苦戦が重なったことで、カルタルの立場は維持可能なものとなり、今週の辞任決断につながった。

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暫定体制と後任探し

カイトへの引き継ぎは、選手たちが目の前の課題に集中し続けるための一時的な措置とみられている。オランダ人のカイトはすでに職務を開始しており、次の代表戦期間による中断までチームを率いる。この期間にフェネルバフチェ首脳陣は、リーグ優勝を争い、欧州でも戦える世界クラスの監督を時間をかけて探すことができる。

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正式な後任を巡る憶測はすでに高まっており、空席となったポストには著名な監督の名前が複数挙がっている。ファンが早期の復調を求めるなか、クラブには適切な人選を行うよう重圧がかかっている。

クラブでのレジェンドとしての地位

カイトが重要な役割に戻ることは、選手時代の献身的なプレーと重要なゴールを覚えているクラブのサポーターにとって、大きな意味を持つ。フェネルバフチェで選手として過ごした3年間に、カイトはスュペル・リグ、トルコカップ、トルコ・スーパーカップで優勝した。指導者への転身も注目されてきたカイトにとって、この暫定的な役割は監督業に進んで以来、最大の挑戦となる。

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46歳のカイトは、ピッチ上で発揮したリーダーシップを指揮官としての成功につなげたいところだ。現時点ではつなぎ役とみられているが、好結果が続けば、理論上は長期的な監督候補として名前が挙がる可能性もある。