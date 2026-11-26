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ディルク・カイトがOHルーヴェンの監督に就任する見通しだ。『ヘット・ラーツテ・ニュース』が報じた。交渉は最終段階に入っている。

カイトは現役引退後、フェイエノールトU-19でプロレベルの指導者としてのキャリアをスタートさせた。

カトウェイク出身のカイトはその後ADOデン・ハーグに移ったが、成績不振によりわずか17試合で解任された。

ベールスホットとFCドルトレヒトを経て、昨夏には古巣フェネルバフチェのアシスタントコーチに就任した。

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しかし、イスマイル・カルタル監督が最近解任されたため、カイトもすでにイスタンブールを去っている。そのため、月曜日にもルーヴェンで仕事を始められる。

ただし、ルーヴェンとフェネルバフチェはカイトの給与の精算について、なお細部を詰める必要がある。現在もトルコのクラブが給与を支払い続けている。

カイトはルーヴェンで、元PSVのティミー・シモンスの後任となる。シモンスは今月初めにKRCヘンクへ移り、今週末に初陣を迎える。

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カイトの初陣はさらに1週間先となる。ルーヴェンは12月6日にロイヤル・アントワープと対戦する可能性が高く、オランダ代表で104試合に出場したカイトはその試合で指揮を執る見込みだ。

ルーヴェンは現在、ベルギー・プロ・リーグで13位につけている。同クラブにはオランダ人GKダニ・ファン・デン・フーフェルが所属している。